Общество

Прозрачность экзаменов и отсутствие телефонов: как меняются школы в Псковской области

23.12.2025 16:52|Псков

В последние годы система образования претерпела немало изменений. Родители, учителя и ученики задаются вопросами: как снизить перегрузку, зачем нужны новые предметы, куда движется ЕГЭ и почему у детей забирают телефоны? Корреспондент Псковской Ленты Новостей обсудила эти острые темы с начальником управления образования администрации города Великие Луки Викторией Крюковой.

 

Изображение: Gemini

— Виктория Александровна, как изменения в образовании прижились в школах? Особенный интерес вызывает перегруз участников учебного процесса. В частности, были заявления о снижении бумажной нагрузки на учителей в разы удалось ли этого достичь? Какую часть работы сняли с педагогов и перестала ли ситуация быть проблемной?

— Действительно, вступили в силу новые правила, призванные облегчить жизнь педагогов. Главной целью, прежде всего, служит избавление учителей от лишней бумажной работы для того, чтобы они могли больше времени уделять преподаванию, подготовке к урокам и общению с детьми.

Главное новшество – это существенное сокращение перечня документов, которые теперь обязаны вести учителя. Мы пересмотрели внутренние локальные акты школы, и теперь педагоги заполняют только те документы, которые напрямую связаны с учебным процессом и оценкой знаний учеников. Все, что выходило за эти рамки, было либо упразднено, либо передано другим специалистам: администрации, социальным педагогам, школьным психологам и другим непедагогическим работникам. В случае, если учителю все же приходится выполнять работу, выходящую за рамки его прямых обязанностей, на это предусмотрены дополнительные меры и стимулирования.

По нашим наблюдениям, ситуация действительно улучшилась. Учителя отмечают, что стало значительно легче. Конечно, полностью избавиться от бумаг нельзя, но снятый объем оказался весьма ощутимым. Проблема, которая долгое время была острой, сейчас стала гораздо более управляемой.

— Как школы справляются с кадровым дефицитом? Насколько распространена практика, когда один учитель ведет уроки в разных классах или работает на полторы-две ставки? Как эта ситуация сказывается на качестве преподавания и, что немаловажно, на здоровье самих педагогов?

— Проблема существует, но мы видим значительное снижение такой потребности. Да, некоторые педагоги, особенно по ключевым предметам – математике, русскому, английскому – работают на повышенную ставку. Им, конечно, тяжело, но те меры поддержки, которые оказываются со стороны администрации города, учреждений позволяют справляться с этой проблемой и облегчить жизнь учителей. Наша главная задача – закрывать эти вакансии. Мы стараемся привлекать молодых специалистов: в городе действует программа служебного жилья, муниципальная премия «Дебют», есть областные выплаты в течение трех лет. Кроме того, мы создали психолого-педагогические классы в четырех школах, готовя будущих педагогов со школьной скамьи. Таким образом, мы стараемся снижать нагрузку с педагогов и устранять дефицит кадров. 

— Несколько лет назад был введен институт советников директоров по воспитанию. Как он прижился в школах? Можно ли советников назвать полноценной поддержкой? Они действительно взяли на себя часть организационной и воспитательной работы, разгрузив классных руководителей, или создали новый пласт задач?

— У нас создана настоящая команда. Все 17 образовательных учреждений города имеют таких советников. Они взяли на себя организационно-методическую и координационную нагрузку: готовят материалы, ведут проекты, взаимодействуют с внешними партнерами, проводят мероприятия в рамках дней единых действий, приуроченных к знаменательным государственным датам. Это дает классным руководителям больше времени на индивидуальную работу с детьми и семейную коммуникацию. Институт доказал свою эффективность как инструмент систематизации воспитательной работы. Советники директоров по воспитанию выстраивают цепочки, которые связывают все элементы воспитательной работы и имеет потенциал стать эффективным инструментом для систематизации воспитательной работы школы и реальной разгрузки классных руководителей. Мы очень рады, что у нас они есть. Они действительно нам помогают. 

— В учебный план добавляются новые предметы и модули. За счет чего это происходит — увеличивается общее количество часов или идет перераспределение в пользу нового в ущерб чему-то традиционному? И стало ли меньше домашних заданий и контрольных в связи с этим?

— Решение о включении новых предметов зависит от многих факторов. Министерство образования определяет минимальные требования по содержанию учебных планов. Современные реалии требуют включения в программу предметов, связанных с новыми технологиями и цифровым образованием. Добавление происходит в основном за счет перераспределения часов, а не увеличения их общего числа. Например, сократили часы по обществознанию в 6-7 классах, добавив их на историю, что позволило ввести курс «История нашего края». Таким образом, учебный план не расширяется, а наоборот становится более оптимизированным.

Что касается нагрузки, то еще с 1 сентября 2025 года в России введены новые нормативы, которые ограничивают время на домашние задания и сокращают количество контрольных и проверочных работ, чтобы снизить нагрузку на школьников. Такие стандарты направлены на то, чтобы сделать учебный процесс более сбалансированным, дать детям больше времени на отдых и другие важные занятия, при этом сохраняя качество образования. Поэтому мы надеемся, что все-таки нагрузка на школьников начала снижаться. Суммарно проверочные работы не должны занимать более 10% времени, отведенного на предмет.

— Как совершенствуется система экзаменов? В какую сторону идут изменения: они становятся более гибкими и «дружелюбными» по форме для детей или, наоборот, усложняются, создавая больше стресса?

— Основная цель – сделать ее максимально прозрачной. С 2026 года в каждом задании ГИА будет указано, какому разделу учебника и какому классу оно соответствует. Это сделает подготовку более предсказуемой и поможет выпускникам сосредоточиться на глубоком изучении программы, а не на натаскивании на типовые задачи. Расширяется практика цифровой сдачи, внедряются практические задания и новые модели контрольно-измерительных материалов по ряду предметов. И, конечно, важный шаг – это возможность досрочной сдачи отдельных экзаменов и более гибкое расписание. Это дает больше свободы выпускникам в планировании своего времени.

Однако все еще есть моменты, которые могут показаться сложными. Например, в русском языке теперь проверяются не только очевидные ошибки, но и более тонкие нюансы, такие как словообразование. Каждый ученик все равно может считать, что система все еще ужесточается, хотя на самом деле она становится более прозрачной.

— Нейросети – это новый вызов или помощник для псковских школ? Как часто ими пользуются учителя и ученики? Это больше благо или вред?

— И то, и другое одновременно. Они приносят огромные возможности: помогают учителям готовить материалы, проверять задания, дают доступ к интерактивным инструментам. Но это так же и вызов: нужно научить детей критически относиться к информации, не подменять собственное мышление готовыми ответами.

Кто-то из педагогов использует нейросети регулярно, кто-то пробует. Все зависит от осознанности применения. Критически важно выстраивать четкие правила и культуру использования, учить цифровой грамотности. Это мощный инструмент, который может стать как помощником, так и источником проблем.

— Сейчас внедряются правила по сбору телефонов учеников. Кто-то считает такой подход правильным, а кто-то, наоборот, незаконным. Как вы смотрите на это? Стоит сделать так во всех школах или попытаться как-то смягчить?  

— Скажу, опираясь на личный педагогический опыт: телефоны на уроках и переменах — это вред. На переменах дети, уткнувшись в экраны, эмоционально перевозбуждаются, и им потом тяжело войти в реалии урока. Их раздражает звонок, который отрывает от игры. На уроке телефон просто не нужен — есть учитель и есть своя голова, которой нужно думать. Возможность позвонить родителям, подойдя к классному руководителю, конечно, должна оставаться. Но использование гаджетов в учебное время я считаю недопустимым.

Беседовала Алена Балан

Источник: Псковская Лента Новостей
Лента новостей
