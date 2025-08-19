Псковcкая обл.
Общество

«Дневной дозор»: Нужно ли снизить нагрузку на школьников за счет отмены «домашки»?

21.08.2025 09:30|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли снизить нагрузку на школьников за счет отмены домашних заданий?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

Накануне учебного года в публичном пространстве вновь развернулась дискуссия по поводу чрезмерной нагрузки на школьников. В очередной раз эту тему поднял председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер предложил радикальную идею - полностью отменить домашние задания, в том числе потому, что они превратились в «пустую трату времени» из-за новых технологий. 

С одной стороны, домашнее задание существует для отработки пройденного на уроке материала, для закрепления полученных знаний, но с помощью готовых домашних заданий, доступных всем желающим в Интернете, усидчивый третьеклассник может найти ответы на любое задание и переписать их в тетрадь, не особо вникая в суть. Таким образом весь смысл домашней работы теряется. Но с другой стороны, отмена домашнего задания может увеличить нагрузку на педагогов на уроке, им нужно будет не только успеть подготовить и дать материал для изучения на уроке, но и проработать его с учениками, провести проверочные действия, сделать за отведенные сорок минут то, что обычно делалось учениками дома без ограничения по времени.

Нужно ли снизить нагрузку на школьников за счет отмены домашних заданий? Является ли «домашка» эффективным способом закрепления материала? Или домашнее задание уже делается не учениками, а родителями и сайтами с ГДЗ? Действительно ли отмена таких заданий увеличит нагрузку на педагогов? Давайте искать ответы вместе в программе «Дневной дозор». 

С тем, чтобы домашнее задание для школьников было отменено, педагог, преподаватель и депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман категорически не согласна. По ее мнению, никаким другим образом, кроме как повторить дома пройденный в школе материал, полностью усвоить его не получится. Она убеждена, что ее коллеги по депутатскому корпусу не должны вмешиваться в образовательный процесс с подобного рода инициативами, а обязаны создавать условия для плодотворного образовательного процесса в учебных заведениях. Татьяна Пасман эти условия назвала.

«Домашнее задание невозможно убрать, потому что оно даётся с учётом темпов, уровня освоения, специфики каждого класса и отдельно взятого ученика. Поэтому идею отмены домашнего задания я категорически не приемлю. Необходимо создать для учителя и ученика условия. Для учителя – чтобы у него было время такие домашние задания создавать, а это значит снизить нагрузку, а для ученика – возможность и время для выполнения. Для этого необходимо очень серьёзно продумать то содержание, которое осваивают школьники на уроках и во внеурочной деятельности. На сегодняшний день по многим предметам оно запредельно и, соответственно, не даёт возможности школьникам серьёзно заниматься каждым домашним заданием».

Директор псковской гимназии №29 Елена Синева считает: вместо того, чтобы отменять домашние задания, стоило бы задуматься над их объемом. По мнению руководителя гимназии, в случае отмены домашнего задания положительные моменты есть — такое решение будет способствовать развитию у ребенка самоконтроля, снижению стресса, появится больше времени на самореализацию, да и учителям не придется тратить уйму времени на проверку тетрадей. Но все же не стоит забывать и про отрицательные моменты, которых, по словам Елены Синевой, немало.

«Если отменят домашнее задание, то это отрицательно скажется на образовании и всех участниках образовательного процесса. На мой взгляд, это снизит качество образования, потому что домашнее задание предполагает закрепление пройденного материала. Такого, соответственно, дома не будет. Также могу отметить, что домашнее задание - это всё-таки навык саморегуляции, ответственности, контроля над собой и своими знаниями. Домашнее задание предполагает ещё и взаимодействие с родителем, объединение усилий, особенно у младших школьников. И ещё одним отрицательным моментом может быть то, что учитель будет больше времени тратить на уроки, на повторение пройденного материала».

Не лишенной здравого смысла идею об отмене домашнего задания для школьников считает депутат Псковской городской Думы, председатель регионального общественного совета «Женского движения Единой России» Алеся Михачева. По ее словам, большинство детей, и ее ребенок не исключение, пользуются готовыми домашними заданиями и обращаются за помощью к искусственному интеллекту при выполнении «домашки». Поэтому, по мнению Алеси Михачевой, если домашние задания будут выполняться детьми в учебное время, это будет куда полезнее для усвоения материала.

«Мир не стоит на месте, всё развивается, и интернет, и искусственный интеллект творит чудеса. Я даже по собственному ребёнку вижу, что она использует их помощь, и что есть готовые ответы на домашнее задание. Поэтому возможно я и соглашусь с тем, что нужно снять с детей нагрузку, чтобы они могли отдохнуть, а закреплять знания и получать их непосредственно в школе. Здесь вопрос в том, каким образом у детей будет вырабатываться ответственность».

Многодетная мать Елена Бабина не считает идею об отмене домашнего задания для школьников разумной. Ее заинтересовал вопрос, в случае отмены домашнего задания и переносе его на учебное время, сколько уроков будет у школьников и как будет осуществляться контроль за тем, чтобы они не списывали?

«Я считаю, что не надо отменять домашние задания, потому что это всё-таки как тренажёр для нашего мозга, чтобы пройденную тему можно было закрепить, запомнить, отработать и перейти дальше. Главное, чтобы это было в разумных размерах, а не давать пол-учебника. Мы ходим в школу, чтобы учиться и получать новые знания, и чтобы они у нас закреплялись, домашнее задание необходимо, только урока недостаточно».

По мнению директора детского лагеря «Камчатка», многодетного отца Сергея Ремера, с нынешнем уровнем образования отменять домашние задания — непозволительная роскошь. Сергей Ремер считает, что вместо отмены действительно важных в процессе обучения вещей стоит задуматься об отмене проектов и заданий, которые дети физически и по возрасту не могут выполнить сами, и делать их приходится родителям.

«Корень проблемы не в наличии домашних заданий, а в том, что дети становятся несамостоятельны в обучении. То есть сейчас очень много нагрузки ложится на родителей как с домашним заданиям, так и вообще с обучением. Если в этом аспекте говорить о том, что нужно убрать такие "показушные" моменты, которые дети сами не могут сделать, то я двумя руками "за". Если мы говорим про уроки в хорошем смысле, то есть они освоили какую-то тему и сами дома смогли закрепить, то я считаю, что эти вещи нужно оставлять. Без закрепления "в одно ухо влетает, из другого вылетает"».

Директор гимназии имени Софьи Ковалевской города Великие Луки, депутат Псковского областного Собрания Татьяна Фомченкова выступила против отмены «домашки». Она замечает, что дети пользуются готовыми домашними заданиями и искусственным интеллектом, но делают это далеко не все ученики. По ее мнению, вместо того, чтобы пойти по простому пути и настаивать на отмене домашних заданий, родителям лучше больше заниматься со своими детьми, приучать их к самостоятельной подготовке к урокам дома. Татьяна Фомченкова опасается, что подобные инициативы могут сыграть плохую шутку как с учениками, так и их родителями.

«Обязательное закрепление пройденного материала должно быть дома: отработка орфограмм, примеров. Конечно, здесь есть две стороны медали. Они могут вставить буквы, написать даже сейчас сочинение, текст в искусственном интеллекте, но ведь это делают не все. Каждый учитель такие вещи проговаривает. Мы сейчас говорим об этом и с родителями, и с ребятами. Олимпиадники этим не пользуются, потому что ни одну олимпиаду, ни одно задание повышенной сложности, где нужно проявить творчество и интеллект, не спишешь. Чтобы ребёнку получить 100 баллов на ЕГЭ и гордиться своими достижениями, нужно умение работать самостоятельно. И я боюсь, что подобная инициатива, которая с радостью будет принята родителями и детьми, однажды сыграет с нами очень злую шутку. Я против этого».

Идея об отмене домашнего задания для школьников возникает далеко не в первый раз, но к счастью, в жизнь ее так и не воплотили. Ведь выполнение домашнего задание придумано именно для улучшения восприятия и усвоения материала, полученного в школе на уроке, об этом нам сегодня говорили и многие эксперты. Среди наших собеседников сегодня были и те, кому идея об отмене домашних заданий пришлась по вкусу. Но все же подавляющее большинство опрошенных считают, что вместо того, чтобы отменять «домашку», нужно серьезно проанализировать весь комплекс проблем современного образования, в том числе — нагрузку педагогов и учеников.

Александра Братчикова

Источник: Псковская Лента Новостей
