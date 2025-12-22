Общество

Псковскому иноагенту Жилинскому* отказали в выдаче ВНЖ в Грузии

Экс-члену партии «Яблоко», бывшему координатору общероссийского общественного движения «Голос»** в Псковской области Владимиру Жилинскому* отказали в выдаче грузинского вида на жительстве в связи с «угрозой госбезопасности», сообщил политик на своей странице в социальной сети Facebook***.

По словам самого Жилинского*, согласно официальному ответу грузинских властей, при рассмотрении его заявки на ВНЖ «было установлено наличие оснований для отказа» в его выдаче на основе подпунктов «a» и «c» пункта 1 статьи 18 закона Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».

Указанные пункты говорят об «угрозе государственной безопасности и/или общественной безопасности Грузии».

«Значит, осталось несколько недель в Грузии, пока закон о РТД в силу не вступит. Потом без ВНЖ тут будет нельзя работать», - резюмировал политик.

Напомним, в России против Жилинского* заведено уголовное дело по статье об оправдании терроризма, кроме того, имеется несколько административных решений о неисполнении обязанностей иноагента и уголовное дело об игнорировании статуса иностранного агента.

Стоит напомнить, что 6 декабря Владимир Жилинский* был задержан в Армении в городе Ноемберян при кратковременном выезде из Грузии, но затем отпущен.

Жилинский* несколько лет назад эмигрировал из России и постоянно проживает в Грузии.

*в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов

**Незарегистрированная организация, выполняющая функции иностранного агента

*** Facebook принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ