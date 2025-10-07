Происшествия

Псковский суд назначил штраф Жилинскому* за неисполнение порядка деятельности иноагента

Экс-члену партии «Яблоко», бывшему координатору общероссийского общественного движения «Голос»** в Псковской области Владимиру Жилинскому* назначили штраф за нарушение порядка деятельности иностранного агента, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Псковский районный суд рассмотрел материал в отношении Владимира Жилинского*

Согласно протокола об административном правонарушении, Владимир Жилинский* не представил в установленные законом сроки отчет о своей деятельности, включающий отчет об осуществлении программ и исполнении иных документов, являющихся основанием для проведения мероприятия, или информацию о том, что соответствующие мероприятия не проводились, то есть совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения Владимира Жилинского* признали виновным в совершении административного правонарушения и назначили наказание в виде штрафа в размере 35 000 рублей.

Смотрите также Иноагента Жилинского* будут судить в Псковском районе за отсутствие отчетов

*в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов

**Незарегистрированная организация, выполняющая функции иностранного агента