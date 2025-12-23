Общество

Новогодние рисунки псковичей представили на виртуальной выставке в Москве

Музей Победы предложил жителям Псковской области поздравить друг друга с Новым годом авторскими онлайн-открытками. На сайте музея на Поклонной горе в Москве размещена виртуальная выставка, в которую вошли более 57 тысяч новогодних рисунков. Их создали участники конкурса «Нарисуй «Елку Победы» из разных регионов и стран. Среди них — юные и взрослые художники из Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Музей Победы

«В канун Нового года приглашаем всех желающих поддержать добрую традицию и поздравить красочными новогодними открытками родных, друзей и коллег. Выбрать понравившуюся карточку, созданную участниками ежегодного творческого состязания Музея Победы, и отправить ее онлайн можно на сайте культурной площадки. Такое поздравление всегда дарит радость и тепло, объединяет жителей разных регионов нашей страны», — подчеркнули в Музее Победы.

Опытные и начинающие художники всех возрастов создали открытки специально для конкурса. Работы выполнены в различных техниках. Также в этом году на конкурс впервые были представлены самодельные елочные игрушки. В год 80-летия окончания Великой Отечественной войны конкурсанты представили графику, живопись и цифровое искусство, посвященные подготовке и празднованию нового, 1945 года. Участники изобразили, как отмечали праздник на фронте, как создавали праздничную атмосферу бойцы и офицеры, как отмечали Новый год наши бабушки и дедушки и их родители, как наряжали ёлку и украшали дом.

Организаторами конкурса «Нарисуй «Ёлку Победы» вместе с Музеем Победы стали Благотворительный фонд Оксаны Федоровой, «Юнармия», «Движение Первых», «Волонтеры Победы», фабрика «Иней», издательство «Малыш», Московская усадьба Деда Мороза, Ассоциация Ветеранов СВО, газета «Аргументы недели» и РИА «Агентство официальных новостей».