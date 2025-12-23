Общество

«Уютный сквер» вместо заросшего ручья: как изменился спуск от вокзала в Великих Луках

В эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) в новом выпуске программы «Обратный отсчет» глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев подвел итоги года в рамках реализации федеральной программы «Комфортная городская среда». Главным результатом года стал капитальный ремонт двух общественных территорий, отобранных по итогам народного голосования.

«В этом году удалось отремонтировать две территории. Это спуск железнодорожного вокзала через пешеходный мост по проспекту Гагарина и городской пляж», — заявил Андрей Беляев.

Если преображение пляжа требовало времени для озеленения, то пешеходную зону у дома №86А по проспекту Гагарина, расположенную у подножия моста, соединяющего микрорайоны по обе стороны железной дороги и ведущего к железнодорожному вокзалу, люди могли лицезреть уже сейчас. По словам главы администрации, до этого неприглядный заросший ручей с развалившейся инфраструктурой и асфальтом сформировался в «уютный сквер» с плитками, освещением и лавочками.

«Уютный скверик такой получился. Люди приезжают, переходят мост. Это одно из первых впечатлений, что они увидят, заходя в город с этой части. Потому что это очень хорошие территории», — пояснил градоначальник.

Андрей Беляев также поблагодарил жителей за активность, подчеркнув, что именно их голоса позволили городу получить федеральную субсидию.

Также Беляев сообщил, что по итогам нового голосования на 2026 год выбраны территории для благоустройства: сквер у бывшего кинотеатра «Родина» и участок на улице Калинина. Сейчас по ним идет разработка проектов и смет, чтобы в начале следующего года объявить конкурс и приступить к работам с наступлением тепла.