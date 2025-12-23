Псковcкая обл.
Общество

Без снега не грустим

24.12.2025 17:52|ПсковКомментариев: 0

Скоро новый год. Но ощущение праздника почему-то не приходит. И одна из причин такого настроения — отсутствие снега за окном, унылое серое небо. Не спасают ни яркая иллюминация в центре города, ни украшенная звездами елка, ни мигающие гирлянды в окнах домов и офисов.

Как такая погода влияет на наше самочувствие и что делать, если снег в рождественские каникулы так и не выпадет, узнала Псковская Лента Новостей.

 

Больше света

Отсутствие снежного покрова в конце декабря — это, конечно, не трагедия и не катастрофа. Но такой дефицит, как и любой другой, может не лучшим образом отразиться на состоянии людей.

«Такая погода действительно влияет на самочувствие. Отсутствие снега, серый свет, короткий день - это чистая физиология», - говорит онколог-маммолог, эксперт в области превентивной медицины Павел Алексеенко. И поясняет:

«Во-первых, падает уровень света. А свет напрямую регулирует выработку серотонина и мелатонина. В итоге у многих появляется вялость, тревожность, ухудшается сон, сложнее просыпаться по утрам. Женщины реагируют на это чаще и сильнее из-за более чувствительной гормональной системы.

Во-вторых, в такую погоду выше уровень фонового стресса. Организм как будто не понимает, какое сейчас время года и нервная система быстрее устает - это связано с циркадными ритмами».

Что можно сделать, чтобы чувствовать себя лучше?.

Павел Алексеенко советует :

- максимально использовать дневной свет, даже если пасмурно, выходить на улицу днём;

- выстроить стабильный режим сна, ложиться и вставать в одно и то же время;

- добавить движение, хотя бы прогулки;

- обратить внимание на витамин D, магний, омега-3 - это базовая поддержка нервной системы;

- вечером уменьшать яркий свет экранов, чтобы мозг мог переключаться в режим восстановления.

«В такую погоду организму нужно не терпеть, а чуть больше поддержки и восстановления. Тогда и энергия, и настроение держатся гораздо стабильнее»,- считает он.

«Зима без снега влияет на настроение и эмоциональное самочувствие», - говорит практикующий психолог Ксения Рябова.

Она отмечает, что самым серым месяцем считается ноябрь: погода плохая, туманная, небо затянутое, а снега ещё нет. «Обычно в этот период повышается количество депрессивных состояний. А если такая погода затягивается, как сейчас, то ее негативное влияние продолжается», - поясняет специалист.

Правда, как отмечает Ксения Рябова, воздействию такой погоды подвержены не все. Влиять она будет, прежде всего, на людей, у которых уже были какие-то эмоциональные сложности. И многое зависит от гормонального фона.

Психолог тоже советует добавить света. «Не случайно Новый год как раз придумали в середине зимы. Нехватку света мы восполняем праздничной иллюминацией. Поэтому тут рекомендация - хорошо освещать свою квартиру, добавлять в интерьер светлые акценты, носить светлую одежду. Есть световые будильники, которые нам позволяют просыпаться не резко, а постепенно: такой будильник начинает светить за полчаса до назначенного времени. И когда свет становится достаточно ярким, мы просыпаемся», - говорит психолог.

И, конечно, позитивные эмоции мы получаем от общения с людьми. «В депрессивном состоянии люди отгораживаются и замыкаются. А отсутствие общения усугубляет состояние. И получается замкнутый круг. Поэтому все-таки надо стараться сохранять контакты, куда-то выходить, коммуницировать. И по возможности заниматься спортом, так как во время тренировок вырабатываются эндорфины, что тоже добавит бодрости», - говорит Ксения Рябова.

На коньках и лыжероллерах

Зимний спорт — еще один повод поныть по поводу отсутствия снега. Ведь многие псковичи ждут зиму, чтобы гонять за городом на лыжах, кататься на коньках. А из-за теплой зимы уже второй год подряд не покружиться под музыку на катке, не проложить лыжню в лесу.

Городские власти, правда, надежду не теряют. И уже оборудовали место самого главного городского катка. В этом году он переместился из Финского парка на парковку возле знака «Я люблю Псков». Но пока горожане даже не могут проверить, удобно ли новое место для самого красивого зимнего развлечения.

Впрочем, фигуристы-любители могут воспользоваться круглогодичной площадкой с искусственным льдом. На арене Ледового дворца занимаются не только профессиональные спортсмены — почти ежедневно все желающие могут принять участие в массовых касаниях.

«Даже если не будет снега — есть возможность покататься на коньках. Мы рады всех видеть в Ледовом дворце», - сказал директор спортивной школы «Олимп» Артур Акавов.

По его словам, при плюсовой температуре зимой, площадка всегда заполнена. Главное — узнать заранее расписание сеансов на сайте или в соцсетях спортивной школы «Олимп» и приобрести билет.

Любителям лыжного спорта в этом плане не так повезло. Искусственного снега в пределах Пскова нет. Правда, можно надеяться, что благодаря искусственному оснежению склонов, возможность посмотреть на зиму, а может даже прокатиться с горки появится недалеко от города - в парке отдыха «Мальская долина»

А заменить лыжные гонки вполне можно пробежкой по красивому, украшенному новогодней иллюминацией вечернему городу. Плюсовая температура комфорта для бега.

«Сейчас хорошее покрытие в городе. Нет льда. Мы продолжаем бегать, чтобы сохранялась кардионагрузка. Беговые тренировки по набережным, паркам - проблем никаких нет», - рассказывает руководитель псковской школы бега Александр Кузьмин.

По его словам, к бегу можно подключать похожие на лыжные имитационные тренировки. «У нас есть хорошие тропинки на Соколихе и достаточно «горная местность» в Дендропарке. Поэтому мы берем лыжные палки и спокойно с ними ходим. Понятно, что хочется зимы, снега. Но можно пока заменять лыжные тренировки летними видами спорта», - считает он.

Еще одна возможность в отсутствие снега — поменять лыжи на лыжероллеры. Тренеров по этому направлению в Пскове хватает. «В этом году мы много любителей поставили на лыжероллеры. Первые метры мы держали за руку спортсменов, а сейчас они ездят по 10-15 км и зимой проедут свои первые лыжные марафоны», - говорит Александр Кузьмин.

Причем, этот вид спорта — не такой дорогой, как кажется. «Ботинки используются те же, что и на лыжах зимой, поэтому ничего менять не нужно. А сами роликовые лыжи и палки сейчас отлично делают отечественные производители», - замечает руководитель школы бега. Правда, для безопасности тренировок еще нужна защитная экипировка: шлемы, наколенники, налокотники.

Зимний сон

Еще осенне-зимние месяцы по праву считаются сезоном простуд. И на иммунитет зима без снега тоже может негативно повлиять. Но только, если человек игнорирует сигналы организма.

«Смена времен года, разные климатические зоны, изменение направления ветра, уменьшение светового дня – множество самых разнообразных условий, влияющие на живые организмы не один миллион лет. Адаптация к окружающим нас обстоятельствам, в том числе, к природным – обязательная составляющая успешного выживания. Поэтому снег и дождь, похолодание и оттепели, электромагнитная активность солнца - вполне знакомые для нашего генетического аппарата события, не доходящие до уровня экстремальных», - считает инфекционист, главный врач псковской клиники, кандидат медицинских наук Елена Аверьянова.

При этом врач обращает внимание на то, что «остальные факторы: перегрузки, хронический стресс, вспышки очередного вируса, недосыпание, неполноценное питание – как раз более значимые». Именно они бомбардируют иммунную систему, заставляя её решать параллельно внеплановые задачи по противодействию дополнительным вызовам.

«Соответственно, наша задача – освободить иммунитет от дополнительных незапланированных трат и самим создать для себя максимально комфортные условия, для чего не так уж много и потребуется. Достаточный сон около 7 часов, белково-овощное питание, исключение вредных привычек, прогулки на свежем воздухе, положительные эмоции, вовремя сделанные прививки – вот залог того, что организм успешно преодолеет очередную «нестандартную» зиму и станет готовиться к весне», - отмечает Елена Аверьянова.

Впрочем, на зимнюю погоду все же надежда есть. С начала недели все заметили похолодание - температуры стали отрицательными как ночью, так и днём.

«Все-таки просматривается зимняя погода на Новый год. Но это предварительный прогноз», - говорит начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По ее словам, 25, 26, 27 и даже 28 декабря опять будет «околонулевая» температура - слабый минус либо слабый плюс. «Причем, сопровождаться это будет осадками в виде мокрого снега и снега с дождем. 25−26 декабря прогнозируется неблагоприятное явление - ветер усилится до 15 метров в секунду. А после 28 декабря погода должна дать нам праздник. В новогоднюю ночь ожидаем понижения температуры и снежок», - обрадовала руководитель Псковского гидрометцентра.

Это значит — не грустим. А с надеждой ждем не только Новый год, но и зимнюю сказку на фоне сверкающего снега.

Светлана Синцова 
Фото Анны Тягуновой и из архива ПЛН

Теги: #зима
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
