26-я церемония награждения одарённых детей Себежского края прошла в культурном центре

26-я традиционная церемония награждения одарённых детей Себежского края «Движение к достижениям» прошла в окружном культурном центре Себежа, сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Александра Козловского

«Это событие давно стало по-настоящему важным и ожидаемым: здесь чествуют тех, кто своим трудом, талантом и упорством уже сегодня прославляет родной край. Поддержка церемонии награждения одарённых детей – добрая традиция, которую я стараюсь сохранять из года в год», - подчеркнул депутат.

Секретарь Себежского местного отделения партии «Единая Россия» Дарья Козьякова передала подарок танцевальному клубу «Полонез».

«Танцевальный клуб "Полонез" – это настоящая гордость Себежского района. Под руководством Севериана Владимировича Мохова коллектив объединил 25 детей и 15 взрослых», - сообщил Александр Козловский.

Коллектив занимает лидирующие позиции в области по итогам первенства Псковской области по бальным танцам и является членом сборной региона по танцевальному спорту. Участники клуба стали победителями областных и всероссийских фестивалей.

Клуб получил планшет, который станет полезным инструментом для тренировок, подготовки к выступлениям и работы с музыкой и хореографией.

«От души поздравляю коллектив "Полонез", педагогов, родителей и, конечно, самих ребят. Пусть впереди будет ещё больше ярких выступлений, заслуженных наград и поводов для гордости!» - пожелал Александр Козловский участникам клуба.