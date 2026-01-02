Металлик, бархат, пайетки: стилист рассказала, как носить «сложные» праздничные материалы

С приближением новогодних праздников мы достаем с верхних полок «особенные» вещи — блестящие, переливающиеся. Все, чтобы блистать на корпоративе и встрече Нового года. Все эти вещи, как правило, используют исключительно для праздников и не только Нового года. Бытует мнение, что в обычной повседневной жизни места им практически нет. Но на деле все это совсем не так.

Все эти «праздничные» материалы можно носить и в обычной жизни. Главное соблюдать дозированность и контекст. Персональный стилист с платформы Авито Услуги Ольга Урядова рассказала, как создать утонченный, продуманный образ, где такие материалы выступают в роли яркого, но гармоничного акцента в повседневном образе. Основа — баланс между «праздником» и «повседневностью».

Металлик — универсальный способ «освежить» любой образ

Металлизированные ткани пугают своей демонстративностью, но именно в этом их сила. Металлик в повседневной жизни можно использовать, как яркий акцент. Например, серебристая юбка-миди, надетая с простым серым свитером и кожаными ботинками, перестаёт быть праздничной и начинает выглядеть городской. И наоборот, металлическая блуза идеально подойдет к образу с джинсами-скинни, грубыми ботинками и кожаной курткой.

Нужно запомнить, что металлик отлично чувствует себя рядом с спокойными фактурами: шерстью, хлопком, денимом. Чем проще крой, тем легче вписать такую вещь в ежедневный образ. Если сомневаетесь — начните с аксессуаров: сумка, ремень или обувь с металлическим эффектом освежают даже самый базовый комплект из джинсов и белой рубашки.

Еще один совет касается самого металлика. Лично я советую вместо кричащего зеркального блеска выбирать вещи с легким мерцанием. Например, эффектом «жатого» металла или патины. Они смотрятся дорого и стильно, но при этом подходят к любому образу.

Бархат любит контраст

Бархат часто воспринимается как тяжелый, возрастной и исключительно вечерний материал. Однако при грамотном подходе он может заиграть новыми красками. По своей структуре бархат достаточно объемный материал, поэтому в повседневных образах он лучше всего раскрывается в расслабленных формах: прямые брюки, жакет без жёсткой посадки, лаконичное платье без декора.

Старайтесь избегать слишком облегающих или неструктурированных бархатных вещей — они могут выглядеть старомодно.

Один из самых удачных приёмов с использованием бархата может играть контраст. Бархатный пиджак, надетый с футболкой и джинсами, выглядит уже совсем иначе. Стоит использовать мягкий и нежный бархат с грубыми и матовыми материалами. Это всегда смотрится стильно. Цвет тоже играет большую роль. Глубокие, сложные оттенки — графит, тёмно-синий, горчично-зеленый — гораздо универсальнее классического чёрного и их легче вписать в образ.

Важно помнить и о функциональности: бархат не любит перегруза. Если в образе есть бархатная вещь, остальные элементы должны быть максимально простыми — по крою, цвету и фактуре.

Пайетки, как замена аксессуарам

Пайетки — это, пожалуй, самый сложный из всех «праздничных» материалов. Но именно они могут стать самой выразительной деталью образа. Пайеточная юбка в сочетании с объемным свитером, лоферами или кедами — один из самых работающих приёмов последних сезонов.

Тут очень важно соблюдать баланс. Стоит выбрать только одну вещь с пайетками. Все остальное в образе должно быть предельно утилитарным. Простая обувь, минимум аксессуаров, спокойная прическа и макияж. Именно пайетки будут ярким акцентом, который будет собирать на себя все внимание.

Главное правило на самом деле одно: не существует «праздничных» и «не праздничных» материалов. Почти все можно носить в обычной жизни, главное найти баланс, чтобы все эти материалы не «кричали», а были яркими акцентами вашего образа.