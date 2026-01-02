Общество

Названы лучшие сочетания вина и традиционных новогодних блюд

Для оливье или салата с крабовыми палочками подойдут легкие и свежие вина, например, просекко, белое вино или кава, рассказал эксперт гастроэнотеки «Мясо и вино» компании «Мираторг» Александр Карпов.

«Знакомый с детства оливье или салат с крабовыми палочками требуют деликатного подхода. Их майонезная основа и многокомпонентность выигрывают от сочетания с яркой кислотностью и чистым вкусом. Здесь царят легкие и свежие вина. Просекко или ароматное белое вино, например совиньон блан, очистят нёбо. А испанская кава с яблочно-цитрусовыми нотами добавит праздничной яркости», - рассказал Карпов.

По его словам, универсальным вариантом по-прежнему остается игристое вино, в том числе шампанское, просекко или кава. К таким винам подойдут легкие закуски. При этом российское игристое может с легкостью составить конкуренцию классическим вариантам, пишет РИА Новости.

Также эксперт назвал несколько вариантов сочетаний вина с горячими блюдами. Так, например, для курицы в апельсиновом соусе можно выбрать оранжевые вина, так как их терпковатость и выраженные цитрусово-пряные тона хорошо дополняют блюдо. А вот для запечённой говядины с розмарином подойдут красные вина с мягкими танинами, альтернативой может стать испанская менсия.

«Тренд на осознанное потребление и включённость каждого гостя в праздник поддерживают качественные безалкогольные вина. Безалкогольное игристое на основе шардоне позволяет соблюсти ритуал тоста, не нарушая личных принципов. Это уже не простая имитация, а сложные напитки с собственным характером», - добавил Карпов.

Эксперт посоветовал учитывать насыщенность блюд, соусы, специи, так как универсальных решений всё меньше. «Правильно подобранное вино не просто дополняет ужин - оно расставляет акценты, создаёт настроение и превращает трапезу в настоящее праздничное событие», - заключил он.

