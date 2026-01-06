Общество

В декабре в Пскове 20 женщин родили четвертого ребенка

0

В декабре в Пскове родились 120 мальчиков и 97 девочек, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском клиническом перинатальном центре. 

«Декабрь стал для нас по-настоящему волшебным: мы помогли появиться на свет 217 новым жителям Пскова! Представляете, какой дружный хор получился: 120 мальчишек и 97 девчонок! А еще в двух семьях случилось двойное счастье — родились две пары двойняшек!» - сообщили в перинатальном центре. 

При этом за декабрь 45 раз рождался третий ребёнок в семье, 20 раз — четвёртый, шесть раз — пятый, а три раза — шестой. Одна из рожениц стала мамой в седьмой раз, еще одна — в восьмой. 

В Великих Луках за месяц на свет появились 37 мальчиков и 31 девочка. Третьего ребенка в декабре в южной столице региона родили 12 женщин, шесть рожениц стали мамами в четвёртый раз и еще шесть — в пятый. 

