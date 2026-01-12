Александр Котов работникам прокуратуры: Государство и общество нуждаются в надёжной правовой опоре

Деятельность прокуратуры направлена на создание условий для безопасной и достойной жизни граждан в рамках единого правового поля страны, сказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, поздравляя работников прокуратуры с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры Псковской области! От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём работника прокуратуры Российской Федерации! - сказал Александр Котов. - Деятельность прокуратуры направлена на создание условий для безопасной и достойной жизни граждан в рамках единого правового поля нашей страны. На протяжении всей истории института прокурорского надзора ваше ведомство оставалось незаменимым инструментом поддержания порядка и справедливости. Сегодня эти задачи стали особенно значимыми: и государство, и общество нуждаются в надёжной правовой опоре и эффективном контроле за исполнением законов».

Александр Котов уверен, что верховенство закона — основа всей деятельности прокуратуры. Надзор за соблюдением прав требует от каждого сотрудника предельной внимательности, высокого профессионализма и личной ответственности. Благодаря именно этим качествам тысячи граждан, столкнувшихся с несправедливостью, получают юридическую поддержку и возможность восстановить свои нарушенные права.

«Особо хочу отметить активную работу прокуратуры по совершенствованию регионального законодательства. Она вносит весомый вклад в формирование устойчивого правового пространства и обеспечивает эффективное взаимодействие всех ветвей власти и общественных институтов. От всей души желаю вам профессиональных успехов, крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!» - заключил председатель областного Собрания.