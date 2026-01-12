В России в 2026 году повысят пенсии инвалидам всех групп

В 2026 году в России запланировано поэтапное повышение пенсий инвалидов и других социально уязвимых категорий граждан, включая индексацию страховых, социальных и государственных пенсий, а также ежемесячных денежных выплат.

Индексация пенсий в 2026 году пройдет в два основных этапа. С 1 февраля страховые пенсии будут увеличены на 7,6% — по уровню фактической инфляции за 2025 год. В этот же период на уровень инфляции проиндексируют ежемесячные денежные выплаты инвалидам, ветеранам, Героям Советского Союза и России, Героям Труда, Матерям-Героиням и другим получателям мер господдержки.

С 1 апреля запланирована индексация социальных пенсий. По данным Социального фонда России, пенсии по государственному пенсионному обеспечению вырастут на 14,75%, что затронет 4,2 млн человек, из которых 3,5 млн — получатели социальных пенсий, в основном по инвалидности и потере кормильца. Повышение пройдет автоматически, без подачи заявлений.

Назначение повышенной фиксированной выплаты и надбавки на уход с 2026 года будет производиться автоматически при наступлении права без необходимости подачи заявлений. Повышение применяется с месяца достижения 80-летнего возраста либо установления инвалидности I группы. В случае наличия иждивенцев перерасчет также проводится в заявительном порядке только при изменении состава семьи.

Как ранее уточнял депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР), «дальше применяются районные надбавки при наличии права», что означает увеличение итоговой суммы выплат для пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях, пишут «Известия».

Повышение затронет инвалидов I, II и III групп, инвалидов с детства и детей-инвалидов. Также индексация распространится на участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя» и «Жителю осажденного Сталинграда», военнослужащих по призыву и пострадавших от радиации.

С 2026 года Социальный фонд России начнет предоставлять социальную доплату к пенсии по всей стране, за исключением Москвы, где она останется в ведении города. Доплата назначается, если доход пенсионера ниже прожиточного минимума. После передачи полномочий выплаты будут синхронизированы и предоставляться по принципу «одного окна».