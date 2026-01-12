Профессор ПсковГУ Анатолий Филимонов отмечает 75-летие

Профессор кафедры отечественной и всеобщей истории исторического факультета Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ, заслуженный работник высшей школы РФ Анатолий Филимонов отмечает свое 75-летие.

Фото: ПсковГУ

Анатолий Филимонов работает на кафедре отечественной истории уже 50 лет. Свой профессиональный путь он прошел от ассистента до профессора. В течение 17 лет работал заместителем декана исторического факультета, с 2005 по 2015 годы заведовал кафедрой отечественной истории, внес весомый вклад в дело подготовки специалистов в сфере образования.

Долгие годы профессор занимается научно-исследовательской деятельностью, опубликовал более 450 научных и научно-методических работ и пособий. Научные интересы также связаны с изучением истории Псковской земли в XX веке. В результате многолетних изысканий в архивах, на основе исследования документальных материалов ему удалось открыть многие страницы истории города и области в довоенные и первые послевоенные годы.

Его перу принадлежат такие солидные монографии, как «Псков в 1920-1930-е годы. Очерки социально-культурной жизни» (Псков, 2005. 304 стр.) и «Поднятый из руин. Послевоенное восстановление и развитие Пскова (1944 – начало 1950-х годов), изданные Псковской областной типографией в серии «Псковская историческая библиотека». К ним примыкают работы, посвященные истории краеведческой деятельности в городе в указанные годы: «Псковское краеведение в 1920-1930-е годов», «Изучая край родной…(Историческое краеведение в Псковском педагогическом институте с 1945 года до наших дней)», «Изучение Псковского края в 1920-1930-е годов», «Псковское краеведение в послевоенные годы (1945 – середина 1950-х годов) и другие.

Анатолий Филимонов выступал в качестве одного из авторов ряда коллективных трудов, написав для них соответствующие разделы и главы: «Псков. Очерки истории», «Псков через века. Памятники Пскова сегодня», «Псковские сезоны. Провинциальный театр в ХХ веке», «Псков: вехи истории», «История органов внутренних дел Псковской области, «Псков. Пушкина, 13. Театр в провинции: вчера, сегодня, завтра» и др. Он же был членом редакционного совета и одним из авторов трудов энциклопедического характера, подготовленных коллективом ученых ПГПУ с участием специалистов других учреждений: «Псковский биографический словарь» и «Летопись земли Псковской: Годы и события». Учебное пособие «Псковский край в истории России», одним из авторов которого является Анатолий Филимонов, с успехом используется в школах региона при проведении учебных занятий и во внеклассной работе. Становился победителем конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга – 2024» в номинации «Человек книги».

В ноябре 2025 года профессору присвоили почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.