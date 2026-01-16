 
Общество

Псковский музей-заповедник остался без мебели для читального зала

Псковский музей-заповедник заключил контракт с индивидуальным предпринимателем на поставку, сборку и установку мебели, однако поставщик не приступил к выполнению контракта, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной антимонопольной службы России по Псковской области.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

Срок выполнения работ установили не позднее 27 ноября 2025 года. Заказчик неоднократно требовал от предпринимателя выполнить обязательства, но он этого так и не сделал. 

Ведомство установило, что предприниматель нарушил сроки поставки, сборки и установки мебели. Также в УФАС не нашли доказательств добросовестных усилий по исполнению контракта. Размер неисполненных обязательств составил 735 тысяч рублей.

В результате ведомство включило индивидуального предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.

