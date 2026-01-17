 
Общество

Андрей Беляев: Оборона и освобождение Великих Лук стали символами мужества и самоотверженности

0

В Великих Луках прошли памятные мероприятия, посвящённые 83-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Торжественный митинг состоялся у Вечного огня, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

С приветственным словом к ветеранам и жителям города обратился Глава города Николай Козловский. Он поздравил присутствующих с памятной датой и отметил, что день освобождения Великих Лук остаётся священным для всех поколений великолучан. Он подчеркнул, что память о подвиге поколения Победителей будет жить вечно, а нынешние и будущие поколения должны знать, какой ценой была завоёвана свобода родного города и всей страны.

К участникам митинга обратился и глава Администрации города Андрей Беляев.

«Великая Отечественная война стала героической страницей в истории Великих Лук: с первых дней войны жители города уходили на фронт, создавались отряды народного ополчения, действовало подполье и партизанские формирования. В историю вошли героическая оборона города на начальном этапе войны и Великолукская наступательная операция, ставшая символом мужества и самоотверженности», - сказал Андрей Беляев.

Андрей Беляев подчеркнул, что подвиг защитников и освободителей города является нравственным ориентиром для всех поколений великолучан. Сегодня, следуя их примеру, российские военнослужащие, в том числе великолучане, отстаивают свободу и безопасность страны в зоне специальной военной операции, а жители города воинской славы оказывают поддержку бойцам и их семьям.

От имени депутатов Псковского областного Собрания к ветеранам и жителям города обратилась депутат Елена Даньшова.

Слова благодарности ветеранам и участникам специальной военной операции также прозвучали от представителя молодого поколения — кадета Анастасии Егоровой.

Военный комиссар города Великие Луки, Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов Виталий Кулаченков также зачитал поздравление с памятным днём, после чего был произведён воинский салют и объявлена минута молчания.

По традиции участники митинга возложили цветы к Вечному огню в память о бессмертном подвиге защитников и освободителей Великих Лук. Также состоялись возложения к другим памятным местам города.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026