Андрей Беляев: Оборона и освобождение Великих Лук стали символами мужества и самоотверженности

В Великих Луках прошли памятные мероприятия, посвящённые 83-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Торжественный митинг состоялся у Вечного огня, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

С приветственным словом к ветеранам и жителям города обратился Глава города Николай Козловский. Он поздравил присутствующих с памятной датой и отметил, что день освобождения Великих Лук остаётся священным для всех поколений великолучан. Он подчеркнул, что память о подвиге поколения Победителей будет жить вечно, а нынешние и будущие поколения должны знать, какой ценой была завоёвана свобода родного города и всей страны.

К участникам митинга обратился и глава Администрации города Андрей Беляев.

«Великая Отечественная война стала героической страницей в истории Великих Лук: с первых дней войны жители города уходили на фронт, создавались отряды народного ополчения, действовало подполье и партизанские формирования. В историю вошли героическая оборона города на начальном этапе войны и Великолукская наступательная операция, ставшая символом мужества и самоотверженности», - сказал Андрей Беляев.

Андрей Беляев подчеркнул, что подвиг защитников и освободителей города является нравственным ориентиром для всех поколений великолучан. Сегодня, следуя их примеру, российские военнослужащие, в том числе великолучане, отстаивают свободу и безопасность страны в зоне специальной военной операции, а жители города воинской славы оказывают поддержку бойцам и их семьям.

От имени депутатов Псковского областного Собрания к ветеранам и жителям города обратилась депутат Елена Даньшова.

Слова благодарности ветеранам и участникам специальной военной операции также прозвучали от представителя молодого поколения — кадета Анастасии Егоровой.

Военный комиссар города Великие Луки, Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов Виталий Кулаченков также зачитал поздравление с памятным днём, после чего был произведён воинский салют и объявлена минута молчания.

По традиции участники митинга возложили цветы к Вечному огню в память о бессмертном подвиге защитников и освободителей Великих Лук. Также состоялись возложения к другим памятным местам города.