Возложение цветов к Вечному огню прошло в Великих Луках

Торжественные мероприятия, посвященные 83-летней годовщине освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков продолжаются в городе, сообщается на странице главы города Николая Козловского в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Николай Козловский / «ВКонтакте»

«Сегодня Великие Луки отмечают знаменательную дату в своей истории – 83-ю годовщину со дня освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков. В честь этого дня состоялся торжественный митинг у Вечного огня. Вместе с представителями патриотических и общественных организаций, жителями и гостями города Великие Луки, выступая на митинге, почтил память воинов-освободителей и поздравил великолучан с памятной датой», - сообщил Николай Козловский.

Он отметил, что город был освобождён 17 января 1943 года после продолжительных ожесточённых боев в ходе Великолукской наступательной операции. Великолукскую наступательную операцию за продолжительные ожесточенные и кровопролитные бои маршал Победы Георгий Константинович Жуков назвал «малым Сталинградом». Верховный главнокомандующий в своём приказе победу наших войск на Великолукском плацдарме отметил в ряду решающих событий рубежа 1942-1943 годов. В освобождении Великих Лук принимали участие десятки тысяч воинов Советской Армии, подпольщики, партизаны.

«Особых слов признательности и благодарности заслуживают также самоотверженные труженики – те, кто в тяжёлые послевоенные годы отстраивал наш город, поднимая его из руин. Мы благодарим ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто ковал Великую Победу. Сегодня, равняясь на подвиги героев Великой Отечественной войны, воины Российской Армии доблестно сражаются с неонацистами, выполняя задачи специальной военной операции, защищая интересы нашего государства. Уважаемые великолучане, уважаемые ветераны, уважаемые гости нашего города! Сердечно поздравляю вас с 83-й годовщиной со дня освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков. Желаю всем доброго здоровья, бодрости духа, благополучия, мира, добра, счастья и радости. А нашему родному городу - Великим Лукам и нашему Великому Отечеству – дальнейшего процветания и укрепления могущества. В память о павших в годы Великой Отечественной войны участники митинга возложили цветы к Вечному огню и памятным мемориалам города», - добавил глава города.