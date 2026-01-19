В Пскове на 100-м году жизни скончался фронтовик Великой Отечественной войны Федор Золотарев

Последний фронтовик Великой Отечественной войны, почетный гражданин Пскова Федор Золотарев, проживавший в округе №12, ушел из жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова».

Федор Золотарев был почетным гостем на всех мероприятиях, добрым соседом, мудрым наставником и просто человеком с большим благодарным сердцем. Каждый раз он давал ценные указания: кого наградить, кого пожурить и призвать к порядку. До самых последних своих дней он жил историями о войне, передавал правду о тех годах. До своего столетнего юбилея Федор Золотарев не дожил всего четыре месяца.

Проститься с Федором Золотаревым можно будет 21 января, в среду, с 10:00 до 10:30 во дворе дома, находящегося по адресу: улица Леона Поземского, 116, где он прожил больше полувека. Похоронят ветерана на Крестовском кладбище в 11:00.

Федор Золотарев родился 21 мая 1926 года в городе Алейск Алтайского края в крестьянской семье. Участник Великой Отечественной и советско-японской войн, ветеран труда.

В 1942 году окончил 9 классов. Призван в Красную Армию Илийским РВК Алма-Атинской области Казахской ССР 26 января 1943 года. Направлен в армейскую школу связи, которую окончил с присвоением звания старшего сержанта, затем курсы по подготовке младших лейтенантов.

Служил в 1408-м стрелковом полку связистом. Участвовал в составе полка, входившего в 35-ю армию, в советско-японской войне на 1-м Дальневосточном фронте, в разгроме частей японской Квантунской армии на левом берегу реки Сунгача, в боях за овладение Хутоуским укрепрайоном.

В 1948 году окончил Владивостокское общевойсковое командное училище. Служил на границе с Китаем. Уволен в запас в феврале 1955 года в звании старшего лейтенанта. Работал инженером на псковском заводе «Тиконд». Уже на пенсии — председатель совета микрорайона №1 в Пскове.

Федор Золотарев наградили орденом Отечественной войны 2-й степени (11.03.1985), медалями «За победу над Японией» (03.04.1946), Жукова (19.02.1996), «Ветеран труда» (07.05.1985), юбилейными наградами.