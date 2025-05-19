Общество

В псковском соцгородке отметили 99-летие ветерана Федора Золотарева

Ровно 99 лет назад появился на свет участник Великой Отечественной войны Федор Золотарев. 21 мая в социальном городке в деревне Борисовичи Псковского района состоялось торжественное празднование. Подробнее - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Ветерана поздравили с важной датой не только представители соцгородка, но и депутат Псковской городской Думы по 12-му округу Григорий Стороненков, а также председатель гордумы Александр Гончаренко. Народные избранники вручили ветерану подарки и подготовили для него особенный сюрприз.

«У нас есть возможность соприкоснуться с другим поколением, которое было более искреннее. Федор Степанович, вы наш клад. А клад нужно беречь», - сказал Григорий Стороненков.

Праздник украсили звуки саксофона. Музыкант Вячеслав Галковский, узнав любимую песню ветерана, сыграл «Зорьку алую» Виктора Грина после торжественного поздравления.

«Большое спасибо всем вам. Вы - наша Родина и наша гордость. Каждый на своем месте делает державу великой», - эти слова ветерана тронули всех присутствующих.

Квартира Федора Золотарева преобразилась: повсюду красовались букеты, а на праздничном столе ждали шашлык, фрукты, праздничный торт и конфеты. Меню было тщательно продумано и одобрено врачом.

В социальный городок Федор Золотарёв переехал жить в апреле 2024 года.

«Григорий Иванович Стороненков много сделал, чтобы привезти Федора Степановича к нам. Он неоднократно обращался с просьбой о помощи для почетного ветерана из его округа, которому трудно найти круглосуточную поддержку. Благодаря его усилиям Федор Степанович оказался среди нас. Он переехал к нам после больницы, где врачи восстанавливали его здоровье. Наши медики продолжили эту работу, и общими усилиями им удалось добиться успеха. Федор Степанович оказался открытым и добродушным человеком, что сразу расположило к нему всех сотрудников и жителей городка», - вспоминает директор соцгородка Ольга Семенкова.

Ветерану подобрали подходящую к его потребностям квартиру. Теперь его часто навещают знакомые пограничники, а в день рождения знакомые бабушки исполнили для него с утра любимые песни.

Этот год у Федора Золотарева выдался богатым на события. По словам директора, он часто пишет благодарственные письма на имя губернатора Псковской области, и его пожелания зачастую исполняются.

Отвечая на вопрос, как ему удалось прожить такое большое количество лет и остаться в добром здравии, Федор Золотарев отметил, что всегда вел здоровый образ жизни и следовал наставлениям врачей.

«Никогда в жизни не курил и никогда зелёным змеем не увлекался. Может быть, это помогло. А так были взлёты, были падения, довольно серьёзные. Я благодарю, конечно, наших докторов. Когда-то великий Ленин говорил так: "У нас две очень серьезных профессии. Одна из них — это учитель, который делает человека. А вторая — это врач, который делает страну здоровой"», - отметил ветеран.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил участника Великой Отечественной войны Федора Золотарева медалью к 80-летию Победы. Также в этом году ветеран смог посетить парад Победы на 9 мая в Пскове.

Смотрите также Медали к 80-летию Победы вручил псковским ветеранам Михаил Ведерников

Федор Золотарев родился 21 мая 1926 года в городе Алейск Алтайского края в крестьянской семье. Участник Великой Отечественной и советско-японской войн, ветеран труда.

В 1942 году окончил 9 классов. Призван в Красную Армию Илийским РВК Алма-Атинской области Казахской ССР 26 января 1943 года. Направлен в армейскую школу связи, которую окончил с присвоением звания старшего сержанта, затем курсы по подготовке младших лейтенантов.

Служил в 1408-м стрелковом полку связистом. Участвовал в составе полка, входившего в 35-ю армию, в советско-японской войне на 1-м Дальневосточном фронте, в разгроме частей японской Квантунской армии на левом берегу реки Сунгача, в боях за овладение Хутоуским укрепрайоном.

В 1948 году окончил Владивостокское общевойсковое командное училище. Служил на границе с Китаем. Уволен в запас в феврале 1955 года в звании старшего лейтенанта. Работал инженером на псковском заводе «Тиконд». Уже на пенсии — председатель совета микрорайона №1 в Пскове.

Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени (11.03.1985), медалями «За победу над Японией» (03.04.1946), Жукова (19.02.1996), «Ветеран труда» (07.05.1985), юбилейными наградами.

Мероприятие, организованное в честь 99-летия ветерана Великой Отечественной войны Федора Золотарева, является не просто проявлением внимания к герою прошлого, но и мощным фактором формирования современного исторического сознания общества. Праздник стал ярким событием не только в жизни участника войны, но и в социальной жизни города Пскова. Особенное внимание уделялось заботе о здоровье и благополучии ветерана, благодаря чему он получил необходимую медицинскую помощь и теплый прием в новом доме. Такая активность общественных деятелей и депутатов, выражающаяся в личной поддержке и участии в организации мероприятий, укрепляет социальную ответственность и доверие населения к институтам власти.

Олесия Кривченкова

Фото Анны Тягуновой