Буря столетия: полярное сияние было видно даже в Испании

В ночь на 20 января жители ряда южных регионов России и некоторых стран Европы стали свидетелями редкого природного феномена — северного сияния. Явление, типичное для полярных широт, в эти дни наблюдалось значительно южнее обычного, включая Испанию.

Испания. Хараис-де-ла-Вера. Фото здесь и далее: «Метеовайб» / Telegram-канал

Очевидцы сообщают, что небо окрашивалось в зелёные, розовые и фиолетовые тона. Свечение было достаточно ярким, чтобы его заметили даже в условиях городского освещения.

Многие успели запечатлеть зрелище на смартфоны и поделиться кадрами в соцсетях.

Краснодарский край. Фото здесь и далее: «Метеодневник» / Telegram-канал

Северное сияние (аврора бореалис) возникает, когда заряженные частицы солнечного ветра взаимодействуют с магнитным полем Земли и атмосферой.

Ростов-на-Дону и Ростовская область

Обычно это происходит в высоких широтах — вблизи Северного полюса. Для южных регионов России и Средиземноморья такое явление — исключительная редкость.

Напомним, в окрестностях Земли впервые за два солнечных цикла (22 года) начался радиационный шторм высшего уровня S4, самый мощный с 2003 года. Поток солнечных протонов достиг рекордных для XXI века значений.