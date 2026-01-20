 
Общество

Буря столетия: полярное сияние было видно даже в Испании

0

В ночь на 20 января жители ряда южных регионов России и некоторых стран Европы стали свидетелями редкого природного феномена — северного сияния. Явление, типичное для полярных широт, в эти дни наблюдалось значительно южнее обычного, включая Испанию.

Испания. Хараис-де-ла-Вера. Фото здесь и далее: «Метеовайб» / Telegram-канал

Очевидцы сообщают, что небо окрашивалось в зелёные, розовые и фиолетовые тона. Свечение было достаточно ярким, чтобы его заметили даже в условиях городского освещения.

 
 
Многие успели запечатлеть зрелище на смартфоны и поделиться кадрами в соцсетях.
 
 

Краснодарский край. Фото здесь и далее: «Метеодневник» / Telegram-канал

Северное сияние (аврора бореалис) возникает, когда заряженные частицы солнечного ветра взаимодействуют с магнитным полем Земли и атмосферой.

 

Ростов-на-Дону и Ростовская область

Обычно это происходит в высоких широтах — вблизи Северного полюса. Для южных регионов России и Средиземноморья такое явление — исключительная редкость.

Напомним, в окрестностях Земли впервые за два солнечных цикла (22 года) начался радиационный шторм высшего уровня S4, самый мощный с 2003 года. Поток солнечных протонов достиг рекордных для XXI века значений. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026