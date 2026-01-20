Буря столетия: полярное сияние было видно даже в Испании

В ночь на 20 января жители ряда южных регионов России и некоторых стран Европы стали свидетелями редкого природного феномена — северного сияния. Явление, типичное для полярных широт, в эти дни наблюдалось значительно южнее обычного, включая Испанию.
Испания. Хараис-де-ла-Вера.
Очевидцы сообщают, что небо окрашивалось в зелёные, розовые и фиолетовые тона. Свечение было достаточно ярким, чтобы его заметили даже в условиях городского освещения.
Краснодарский край.
Северное сияние (аврора бореалис) возникает, когда заряженные частицы солнечного ветра взаимодействуют с магнитным полем Земли и атмосферой.
Ростов-на-Дону и Ростовская область
Обычно это происходит в высоких широтах — вблизи Северного полюса. Для южных регионов России и Средиземноморья такое явление — исключительная редкость.
Напомним, в окрестностях Земли впервые за два солнечных цикла (22 года) начался радиационный шторм высшего уровня S4, самый мощный с 2003 года. Поток солнечных протонов достиг рекордных для XXI века значений.