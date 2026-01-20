Ясное небо в Псковской области позволяет наблюдать полярное сияние

Полярное сияние наблюдают в Псковской области в ночь на 20 января, сообщается в Telegram-канале «Охотники за северным сиянием: прогнозы северного сияния».

Фотографии: Telegram-канал «Охотники за северным сиянием: прогнозы северного сияния»

Напомним, в окрестностях Земли впервые за два солнечных цикла (22 года) начался радиационный шторм высшего уровня S4, самый мощный с 2003 года. Поток солнечных протонов достиг рекордных для XXI века значений.

Вслед за протонами к Земле пришел и выброс солнечной плазмы. Возникшая геомагнитная буря создает условия для наблюдения полярных сияний. Ясное небо позволяет наблюдать сияние, в частности, в Псковской области и в Калининграде.

«В Псковской области сияние перестало влезать в кадр. Динамично стремится наверх, в зенит», - рассказали в Telegram-канале.