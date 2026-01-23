25% жителей Земли находятся в зоне риска из-за малоподвижного образа жизни - врачи

Мария Кузнецова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры медико-биологических дисциплин медицинского факультета Университета «Синергия» рассказала, что такое гиподинамия и как с ней бороться.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

Согласно исследованию ВОЗ, 25% жителей Земли ведут малоподвижный образ жизни. Гиподинамия, то есть недостаточная физактивность – это серьезная проблема, которая угрожает здоровью населения.

«Гиподинамия – это не болезнь, а состояние, которое возникает у современных людей по самым разным причинам: низкая культура физической активности, урбанизация, сидячая работа, увлечение гаджетами и т.д.», – заявила Кузнецова.

Малоподвижный образ жизни — одна из причин возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой. Это чревато ишемической болезнью сердца, инфарктом и инсультом, атеросклерозом, артериальной гипертензией, варикозной болезнью. Из-за гиподинамии нарушается обмен веществ, что может привести к сахарному диабету II типа и ожирению. Также есть риск возникновения остеопороза и онкологических заболеваний, в том числе рака молочной железы и толстой кишки. Когнитивная функция тоже находится под угрозой. У людей, которые ведут малоподвижный образ жизни, может возникнуть тревожность и депрессия, пишет RuNews24.ru.

Практические советы по борьбе с гиподинамией: