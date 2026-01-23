Увеличить стипендию до 18,9 тысячи рублей в месяц предложили в Госдуме

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили увеличить стипендию для студентов очных отделений до величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ, который превышает 18 900 рублей в месяц.
Изображение: нейросеть «Шедеврум»
Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов.
Сергей Миронов отметил, что в настоящее время величина прожиточного минимума на душу населения в целом по России составляет более 18 900 рублей, а повышение стипендии до этого уровня позволит сформировать более справедливую и предсказуемую систему социальной поддержки российских студентов.
По его словам, большинство студентов совмещают учебу с работой, пишет РИА Новости.
«Точнее, работу с учебой, потому что заработок у многих в приоритете. Большую часть свободного времени они трудятся в магазинах, офисах, курьерами. Многие начинают учиться незадолго до сдачи сессии, и поэтому уровень знаний соответствующий», - считает лидер партии.
Сергей Миронов также сообщил, что считает необходимым проводить ежегодную индексацию стипендий.