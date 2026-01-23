Увеличить стипендию до 18,9 тысячи рублей в месяц предложили в Госдуме

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили увеличить стипендию для студентов очных отделений до величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ, который превышает 18 900 рублей в месяц.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов.

«Законопроектом предлагается установить на федеральном уровне минимальный размер государственной академической стипендии для студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований, в размере не ниже величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленной на текущий год», - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Сергей Миронов отметил, что в настоящее время величина прожиточного минимума на душу населения в целом по России составляет более 18 900 рублей, а повышение стипендии до этого уровня позволит сформировать более справедливую и предсказуемую систему социальной поддержки российских студентов.

По его словам, большинство студентов совмещают учебу с работой, пишет РИА Новости.

«Точнее, работу с учебой, потому что заработок у многих в приоритете. Большую часть свободного времени они трудятся в магазинах, офисах, курьерами. Многие начинают учиться незадолго до сдачи сессии, и поэтому уровень знаний соответствующий», - считает лидер партии.

Сергей Миронов также сообщил, что считает необходимым проводить ежегодную индексацию стипендий.