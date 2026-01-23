 
Общество

«За вами — будущее»: Владимир Зубов напутствовал молодежь на Фестивале компетенций

В центре креативных технологий «Точка кипения» открылся Фестиваль компетенций, приуроченный ко Дню студента. Инновационное мероприятие, отказавшееся от формата лекций в пользу игровых практик, посетил президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Обращаясь к участникам, Владимир Зубов сделал особый акцент на их роли в будущем региона и страны.

«Вы — наше будущее. Необходимо, чтобы наша жизнь изменилась к лучшему, чтобы появились новые технологии и новый, справедливый порядок. Поэтому за вами — будущее. Искренне желаю, чтобы те компетенции, которые вы приобретаете сейчас, которые доказываете и в этом конкурсе, и на этой площадке, всегда по жизни помогали вам и были звездой, которая приведет вас к успеху и счастью», - обратился к студентам президент Торгово-промышленной палаты Псковской области. 

Фестиваль, организованный промышленным технопарком «Электрополис» и Псковским региональным отделением Союза машиностроителей РФ при поддержке партийного проекта «Единой России» «Выбирай своё», регионального оператора «Сколково» и Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, стал интерактивной площадкой для молодежи. Программа включает интеллектуальные задания на критическое мышление, тренировку коммуникации, тайм-менеджмента, командной работы, а также мини-квест «Выживи в универе».

