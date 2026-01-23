В Пскове стартовал Фестиваль компетенций для студентов

Сегодня в центре креативных технологий «Точка кипения» открылся Фестиваль компетенций, приуроченный ко Дню студента. Мероприятие, организованное промышленным технопарком «Электрополис» и Псковским региональным отделением Союза машиностроителей РФ при поддержке партийного проекта «Единой России» «Выбирай своё», регионального оператора «Сколково» и Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, полностью отказалось от традиционного лекционного формата, превратившись в динамичную интерактивную площадку, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Фестиваль открыл член жюри, депутат Псковского областного Собрания от партии «Единая Россия», председатель регионального Общественного совета партийного проекта «Выбирай своё» Андрей Козлов. Он подчеркнул значимость события для развития региона.

«Мы живем во время изменений, когда все большую ценность приобретает не отдельный факт, а компетенция: умение учиться, работать в команде, принимать решения и адаптироваться. Именно эти навыки становятся основой личного успеха и устойчивого развития нашего общества. Для региона и страны в целом развитие компетенций — это инвестиции в человеческий капитал. Нам нужны подготовленные, мотивированные специалисты, способные создавать новые решения. Такие площадки помогают сократить дистанцию между образованием и рынком труда. Особенно важно, что в центре фестиваля — наши молодые, инициативные, любопытные участники, те, кто не боится пробовать новое и брать на себя ответственность за свое развитие. Здесь есть возможность не просто узнать что-то, но и проявить себя на практике, сделать первый шаг в профессиональном пути», - сказал Андрей Козлов.

Программа фестиваля построена на игровых и практических активностях, направленных на развитие ключевых надпрофессиональных навыков. Участников ждут задания на развитие критического мышления, тренинги по коммуникации и тайм-менеджменту, мини-квест «Выживи в универе» и работа с реальными жизненными кейсами.