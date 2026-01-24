 
Железный человек, музыканты и певцы: кого жители СЗФО чаще всего искали на праздники

В конце 2025 года жители Северо-Западного федерального округа старались расширять формат праздничных мероприятий: они активно подбирали опытных артистов и специалистов для выступлений в период новогодних каникул. Эксперты Авито Услуг проанализировали динамику спроса на самые популярные услуги по организации праздников с 20 декабря 2025 года по 10 января 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет.

Музыкальный настрой: группы стали в 2,9 раза востребованнее

По данным Авито Услуг, на новогодних каникулах жители округа все чаще выбирали живое звучание. Особое внимание они уделяли музыкальным группам: c 20 декабря 2025 года по 10 января 2026 года их искали в 2,9 раза активнее по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интерес к музыкантам без коллектива вырос в 2,8 раза, а к певцам — на 43%.

Конкурсы и интерактивы искали на 33% активнее

Организаторы новогодних мероприятий также развлекали гостей игровыми активностями: спрос на них в период корпоративов за год вырос на 33%. Обычно в подобные услуги входят организация викторин и квизов, конкурсов с призами, командных игр и эстафет, а также других интерактивов для детей и взрослых.

Герои игр и комиксов — важный атрибут для праздников

Многие праздники не обходились без участия персонажей из известных произведений поп-культуры. В число самых востребованных попали аниматоры в образе Железного человека — их планировали пригласить на торжества на 86% чаще: этот супергерой изначально появился на страницах комиксов, однако всемирная слава к нему пришла после выхода одноименного фильма в 2008 году. Артистов в костюмах героев знаменитой франшизы «Трансформеры» искали на 69% активнее. Интерес к аниматорам в образе персонажей популярной онлайн-игры Among Us за год увеличился на 24%.

Организаторы праздников делают акцент на впечатлениях гостей

Формат новогодних торжеств все чаще выходит за рамки классических застолий, трансформируясь в масштабные шоу. Так, с 20 декабря 2025 года по 10 января 2026 года интерес к организации мероприятий под ключ вырос на 32%. Такая динамика подтверждает, что сегодня заказчики делают ставку на яркие эмоции и вовлеченность: профессиональная музыкальная программа, анимация и интерактивы становятся обязательными элементами по-настоящему запоминающегося праздника.

