Татьянин день в Пскове: студентов приглашают на праздничные мероприятия

День студента отметят в Пскове 25 января. Молодёжный центр и другие организации планируют провести ряд мероприятий для учащихся вузов, школьников и работающей молодежи.

В этот день, например, можно будет посетить кулинарный конкурс «Зачётный повар».

Также для студентов доступны бесплатное посещение батутного центра Air plaza. Кроме того, музыкальный конкурс состоится в креативном пространстве «Лофт».

Запланирован молебен, он начнется в 12:30 в Свято-Троицком кафедральном соборе.

Катание на коньках для студентов устроят с 14:00 до 15:00 в Ледовом дворце. Адрес: улица Балтийская, 11.

А у всех Татьян 25 января есть возможность посетить все объекты Псковского музея-заповедника бесплатно (при предъявлении паспорта). К ознакомлению открыты, например:

- Экспозиция «Историческая топография Пскова XVI-XVII вв.», по адресу: улица Некрасова, дом 7, Поганкины палаты,

- Выставка «Пересечение миров: где встречаются души Востока и Запада», по адресу: улица Олега Кошевого, дом 2, Двор Постникова,

- Выставка «Сквозь тернии к звездам», на которой представлено более 100 работ автора Владимира Малевского, по адресу: улица Некрасова, дом 7.

Также у всех студентов и Татьян есть возможность 25 января посетить игру в «Мире квестов» со скидкой 60%, при предъявлении паспорта или студенческого билета, а по итогам дня поучаствовать в розыгрыше трех сертификатов на бесплатную игру (требуется предварительная бронь).

Напомним, в день памяти святой Татианы, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1775 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». Вуз стал одним из главных центров русского образования и культуры.

С 2005 года 25 января отмечается в России как «День российского студенчества». И хотя многое изменилось, главная идея праздника осталась прежней: уважение к учебе, стремление к развитию и просветлению. В этот день, часто выпадающий на конец сессии, студенты до сих пор молятся святой Татьяне о помощи в учебе, ставят свечи и ходят в храмы.

Этот день напоминает о том, что образование открывает новые возможности, а студенческие годы остаются одним из самых ярких и незабываемых периодов жизни.

Полина Тимофеева