«Зачётный повар» и прыжки на батутах: в Пскове отметят День студента

Псковский городской молодёжный центр организует ряд мероприятий, посвящённых Всероссийскому дню студента, 25 января. В программе – прыжки на батутах, кулинарный конкурс и музыкальная игра, сообщили Псковской Ленте Новостей в центре.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодёжный центр

Традиционной частью празднования станет кулинарный конкурс, который в этом году сменил название: место «Сытого студента» занял «Зачётный повар», где талантливые любители кулинарии, как и раньше, представят свои шедевры на суд профессиональных шеф-поваров города.

Все мероприятия пройдут на трёх площадках: в батутном центре Air Plaza (Октябрьский пр-т, 54) и кафе-столовой «Стадион «Машиностроитель» (ул. Кузнецкая, 25) и креативном пространстве «Лофт» (ул. Спортивная, 1Б). Вход бесплатный, участвовать могут не только студенты, но и остальная молодёжь, независимо от учебного статуса.

Для участия желательно зарегистрироваться заранее.

Организатором мероприятия является Псковский городской молодёжный центр при поддержке группы компаний «МегаХолод».