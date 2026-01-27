Александр Козловский: За разведением домашних животных необходим контроль

За более ответственное отношение к домашним животным и к людям, которые занимаются их разведением, выступает депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Своим мнением он поделился в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«Первое, что хотел бы отметить, что я всегда выступал за более ответственное отношение к содержанию домашних животных и, конечно, обязательное их чипирование для того, чтобы была поголовная регистрация домашних животных. Это касается собак, кошек и всех остальных животных. В последнее время мы часто слышим о безответственном отношении людей, когда они начинают собирать у себя в квартире, в доме, на участке большое количество животных и зачастую не справляются с взятыми на себя обязательствами. И в итоге потом мы видим случаи, когда животные оказываются на улице, и уже волонтёрам приходится собирать этих животных и отдавать в питомник», – высказал свое мнение Александр Козловский.

Он отметил, что необходимо осуществлять контроль и регистрацию вязок животных, чтобы было понимание, что потом с ними делать.

«За такими людьми, которые пытаются разводить животных, содержать их в большом количестве, конечно, необходимо тоже осуществлять контроль, регистрировать питомники, потому что зачастую многие пытаются сделать бизнес на разводе животных без научного подхода, без каких-либо знаний. Пытаются разводить животных, подразумевая, что потом они этих щенков продадут. В итоге всё это остаётся внутри питомника, питомники разрастаются, ситуация выходит из-под контроля. Потом все эти собаки добывают пищу себе сами, потому что их невозможно содержать, прокормить такую прорву. Необходимо понимать, что каждая вязка животных должна регистрироваться и должен осуществляться жёсткий контроль, должно быть понимание, куда потом эти щенки попадут», – заключил депутат.

Напомним, в Псковской области в начале года произошел резонансный инцидент. Горе-заводчица выкинула на мороз такс и спаниелей, их продолжают искать волонтеры в псковских лесах. Несколько собак погибли. Хозяйка оказалась сотрудником правительства области, откуда была уволена. Известно, что до вышвыривания несчастных животных на мороз она обращалась с ними не лучшим образом – держала в сарае в СНТ. А потом избавилась от них изуверским способом.