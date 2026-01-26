Рождественская трагедия в Псковской области: как история о брошенных собаках вскрыла систему беззакония

В день Рождества Псковская область была потрясена шокирующим случаем жестокого обращения с животными. На обочине федеральной трассы в сильный мороз были обнаружены брошенные таксы и спаниели. Шокирующая находка стала лишь вершиной айсберга многолетней истории жестокости и безнаказанности.

Фото: прокуратура Псковской области

Как выяснилось, животных оставила там жительница Пскова, ранее занимавшаяся разведением собак в квартире, а затем — в сарае в садоводческом товариществе. Расследование показало, что питомцы содержались в нечеловеческих условиях, получая еду и воду лишь раз в неделю, а их владелицей оказалась сотрудница правительства Псковской области Светлана Удовенко. Губернатор Михаил Ведерников сообщил, что в оперативном порядке чиновница была уволена, но вопросы к ней со стороны правоохранительных органов остались.

Корреспондент ПЛН FM (102.6) побеседовал с председателем Псковской региональной общественной организации «Зоозащита» Верой Коротковой о подробностях произошедшего и состоянии спасенных собак.

История, растянувшаяся на годы

По словам зоозащитницы, это далеко не первое столкновение зоозащитников со Светланой Удовенко.

«Еще в далеком 2018 году мы слышали о "плохой квартире", но активно не участвовали, так как соседи взяли на себя работу по наказанию этого человека, чтобы все это прекратить. К сожалению, должного наказания он не получил и даже оспорил то малое, что к нему прилетело», — вспоминает Вера Короткова.

Тогда животные стали заложниками ситуации, переместившись из плохой квартиры, по словам председателя, «в ужасный ад на территории садоводства — туда, где нет тепла, воды, еды и абсолютно нет ухода». Сигналы от соседей-дачников начали поступать в «Зоозащиту», когда собаки уже жили в сараях. Дело получило развитие, но вновь заглохло, пока не обернулось рождественской трагедией на трассе.

Поиски продолжаются

После этого случая началась масштабная поисковая операция. В первые недели в ней участвовали сотни человек — в сумме до тысячи волонтеров. Сейчас поиски перешли в точечную фазу.

«Сейчас группы разделены по часам и по 3–5 человек выезжают на проверку звонков, ловушек и специально оборудованных укрытий. Работают опытные следопыты в прямом смысле слова: проверяются лежки, насколько съедена еда, по следам ходят, смотрят, ищут», — объясняет Вера Короткова.

Надежда найти оставшихся в живых еще есть: одна собака периодически появляется в объективах фотоловушек, и ее пытаются выследить. Но судьба еще двух-трех животных, увы, неизвестна.

«Возможно, мороз их убил, а возможно, дикий зверь или машины. Две собаки уже попали под машину и погибли. Это тоже выброшенные собаки», — с горечью говорит Вера Короткова.

Реабилитация спасенных животных

Всех найденных собак решено было разместить на домашних передержках.

«Мы приняли это решение, чтобы они быстрее адаптировались, находились в тепле, под постоянным человеческим добрым присмотром. Большинство собак не адаптировано к людям, они практически "дички", потому что не видели их с рождения, когда жили в сараях. Для них человек пока еще был возможный враг», — пояснила зоозащитница.

Сейчас ситуация переломлена кардинально. Большинство собак уже адаптированы и проверены врачом. Их состояние оценивается как хорошее и удовлетворительное.

Парадоксально, но, возможно, именно скудный рацион спас собакам жизнь в лютые морозы.

«Они содержались на комбикорме для свиней. И, как ни странно, их жировой запас от него дал им возможность выжить», — предполагает Вера Короткова.

Сильного истощения у большинства нет, хотя несколько особей нуждались в особом внимании. Все обморожения залечены, истощенные собаки набрали вес.

Системный сбой: почему закон не сработал?

Для Веры Коротковой и ее коллег особенно обидно, что эта история, прогремевшая на всю страну, бросила тень на Псковскую область, которая, по ее словам, является одной из лучших в стране по взаимодействию зоозащитников и власти.

«Вдруг один человек, который получил безнаказанность в 18-м году и в 23-м году "попинал закон" ногами, ушел абсолютно безнаказанно, и закончилось все трагедией», — сокрушается председатель.

Зоозащитница и ее коллеги выразили надежду на то, что вся их работа, титанический труд по отлову и поиску этих животных, все-таки приведет к хорошему результату и усилит качество работы закона.

«Такое впечатление, что правильно написанный закон просто не умеют использовать. Все пункты закона нарушены. Почему в итоге мы не можем наказать человека, пока непонятно», — считает Вера Короткова.

Зоозащитница призывает правоохранительные органы и законодателей к диалогу, который помог бы не допустить подобной ситуации в будущем:

«Безнаказанность рождает еще большую безнаказанность. Все, что от нас требуется, мы обязательно предоставим, только бы наши правоохранительные органы научились использовать этот закон. Если чего-то не хватает, давайте вместе подумаем и допишем. Спросите у зоозащитников, у парламента, чего не хватает этому закону, чтобы он работал, а не просто красиво был написан. Очень хочется, чтобы безнаказанно в очередной раз человек не шел дальше, чтобы это наказание висело на нем, как пут чего-то очень страшного. Наверное, тогда он больше не сделает подобного тому, что уже натворил», — заключила Вера Короткова.

Будущее спасенных

Большинство собак, по словам зоозащитницы, останутся у своих временных опекунов, которые вложили в их спасение душу, силы и средства. Для других же ищут новых хозяев. Один из спаниелей уже накануне должен был отправиться в новый дом — «в шикарные, нормальные человеческие собачьи условия, так как и должно быть».

История с собаками экс-чиновницы Светланы Удовенко для зоозащитников еще не закончена. Они продолжают поиски и борьбу за то, чтобы подобное не повторилось. Чтобы закон, наконец, научились применять, безнаказанность не порождала новых жертв, а у каждого животного был достойный и любящий хозяин.

Материал подготовили Любовь Кузнецова и Алена Балан