Игорь Дитрих о поддержке провизоров и специалистов паллиативной помощи

Новые категории медицинского персонала получат дополнительные меры поддержки. На минувшей сессии Псковского областного Собрания депутаты согласовали повышение размера выплат до 300 тысяч рублей для врачей паллиативной помощи, а также впервые вводимую выплату для фармацевтов. Подробнее о новых мерах поддержки рассказал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, член партии «Единая Россия», хирург Игорь Дитрих в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

– Игорь Иванович, расскажите, пожалуйста, какие новые выплаты введены?

– Укрепление кадрового потенциала – это, конечно, одно из приоритетных направлений политики региона. Мы прекрасно знаем, что каждый год помощь работникам здравоохранения дополняется все новыми и новыми доплатами в рамках возможностей регионального бюджета. И вот очередной законопроект, куда включены работники фармацевтической отрасли, как провизоры, так и специалисты со средним образованием. Раньше такой доплаты у фармацевтов не было, а теперь будет назначаться впервые поступающим на работу в государственные лечебные учреждения: до 150 тысяч рублей специалистам фармацевтической отрасли с высшим образованием и до 100 тысяч – со средним.

- На какой результат вы рассчитываете, вводя такие выплаты?

– Также обратили внимание на отделение паллиативной помощи. Там сосредоточены самые тяжелые и, к сожалению, чаще всего бесперспективные пациенты, которым требуется качественный уход. Врачам паллиативной службы, а также среднему медицинскому персоналу повысили единовременные выплаты при трудоустройстве в два раза: врачам с 150 до 300 тысяч, медицинским сёстрам – с 50 до 100 тысяч рублей.

- Кроме фармацевтов, кто еще теперь будет получать дополнительную выплату?

- Также обратили внимание на отделение паллиативной помощи. Там сосредоточены самые тяжелые и, к сожалению, чаще всего, бесперспективные пациенты, которым требуется качественный уход. И этим категориям, как врачам, так и среднему медицинскому персоналу, повысили доплаты в два раза. То есть врачам с 150 до 300 тысяч, среднему медицинскому работникам с 50 до 100 тысяч рублей.

– На какой результат вы рассчитываете, вводя такие выплаты?

– Конечно, мы надеемся, что это даст положительный результат. Мы рассчитываем, что эти меры привлекут кадры в Псковскую область и позволят региону быть конкурентоспособным по сравнению с другими областями. Провизоры и работники паллиативных отделений – две последние востребованные специальности, для которых либо не было предусмотрено социальной поддержки, либо она оказывалась в меньшем объёме, чем для других востребованных медицинских специальностей. И это один из шагов. Поддержку медиков будем усиливать. Новые меры также направлены на повышение привлекательности профессии. Мы заботимся о специалистах и привлекаем их в государственные медицинские учреждения, что приведёт к улучшению качества помощи и укомплектованию организаций кадрами. Инициатива исходит от губернатора – это результат встречи, прошедшей в конце года. Михаил Юрьевич Ведерников общался с представителями государственных медицинских организаций при участии депутатов областного Собрания.

– С какого времени эти выплаты начнут действовать?

– Реализация мер начинается сразу после подписания закона. Депутаты приняли поправки. Далее документ подпишут председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и губернатор области Михаил Ведерников.

– Спорят, что если бы поддержки не было, то ситуация была бы ещё хуже. С другой стороны, есть мнение, что не надо тратить деньги на это, потому что улучшения заметного нет. Это мнение обывателей. Что можете сказать?

– Понятно, что эта ситуация долгоиграющая. Мы все люди. И на первом свидании с девушкой хочется её поцеловать, но, как правило, это происходит ни на первом, ни на втором, а иногда и ни на третьем, а в некоторых случаях никогда. Здравоохранение – это долгая система обучения. Шесть лет в институте, два в ординатуре, последующее образование. Чтобы все эти шаги принесли реальную, ощутимую пользу, должно пройти не менее 10–15 лет. Если мы каждый год будем это усиливать, то этот срок не будет сдвигаться ни в сторону увеличения, ни уменьшения. Но каждый год надо планомерно над этим работать. И примерно через 10 лет мы получим реальный результат. Сейчас тенденция сдвига в положительную сторону есть.

Беседовал Андрей Николаев