 
Общество

Расширен комплекс мер поддержки медработников в Псковской области

0

Областная программа поддержки медицинских работников дополнена новыми стимулирующими мерами – соответствующий закон, инициированный губернатором Михаилом Ведерниковым, принят на январской сессии Псковского областного Собрания депутатов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента. 

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Перечень получателей единовременной денежной выплаты для специалистов, впервые трудоустраивающихся в государственные медучреждения региона, дополнен провизорами. Фармацевты с высшим образованием в возрасте до 55 лет получат 150 тысяч рублей, а имеющие среднее образование в возрасте до 50 лет – 100 тысяч рублей.

Кроме того, в два раза увеличен размер единовременных выплат для врачей и медицинских сестёр, пришедших на работу в подразделения паллиативной помощи: врачам – до 300 тысяч рублей, медицинским сестрам – до 100 тысяч рублей.

В 2026 году на реализацию стимулирующих мер для привлечения в государственные медучреждения фармацевтов и специалистов паллиативной помощи планируется направить более 2 млн рублей.

В целом в текущем году мерами поддержки будет охвачено свыше 1,5 тысячи работников регионального здравоохранения. На эти цели областной бюджет выделяет более 210 млн рублей.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026