Расширен комплекс мер поддержки медработников в Псковской области

Областная программа поддержки медицинских работников дополнена новыми стимулирующими мерами – соответствующий закон, инициированный губернатором Михаилом Ведерниковым, принят на январской сессии Псковского областного Собрания депутатов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Перечень получателей единовременной денежной выплаты для специалистов, впервые трудоустраивающихся в государственные медучреждения региона, дополнен провизорами. Фармацевты с высшим образованием в возрасте до 55 лет получат 150 тысяч рублей, а имеющие среднее образование в возрасте до 50 лет – 100 тысяч рублей.

Кроме того, в два раза увеличен размер единовременных выплат для врачей и медицинских сестёр, пришедших на работу в подразделения паллиативной помощи: врачам – до 300 тысяч рублей, медицинским сестрам – до 100 тысяч рублей.

В 2026 году на реализацию стимулирующих мер для привлечения в государственные медучреждения фармацевтов и специалистов паллиативной помощи планируется направить более 2 млн рублей.

В целом в текущем году мерами поддержки будет охвачено свыше 1,5 тысячи работников регионального здравоохранения. На эти цели областной бюджет выделяет более 210 млн рублей.