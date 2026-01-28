Команда «Камбаламба» из Пскова прошла в Премьер-лигу КВН

Псковская команда КВН «Камбаламба» прошла в Премьер-лигу по итогам 37-го ежегодного международного фестиваля «КиВиН-2026» в Сочи, сообщили Псковской Ленте Новостей участники команды.

Фото: «Камбаламба»

«Поймали прайм эру на фестивале «КиВиН-2026» в Сочи и попали Премьер-лигу! Ну, что ж, Пермь, прощаться не пришлось! Впереди целый сезон, который поможет нам подготовится к Высшей лиге. Спасибо всем, кто болел, помогал и переживал, без вас этого всего не было бы», - отметили в команде.

Премьер-лига — вторая по значимости лига КВН после Высшей. Игры пройдут в Перми.

В фестивале «КиВиН-2026» также принимала участие псковская команда «Хочу погладить».