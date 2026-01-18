Псковская команда КВН «Камбаламба» примет участие в фестивале «КиВиН-2026»

Псковская команда КВН «Камбаламба» прилетела в город Сочи, для участия в 37-м ежегодном международном фестивале «КиВиН-2026», сообщили Псковской Ленте Новостей участники команды.

Фото: «Камбаламба»

Открытие фестиваля прошло 16 января и продлится до 27 января. Он будет состоять из двух туров. Выступления в первом туре проходят с 17 по 23 января. Второй тур - с 25 по 27 января. В какие дни будет выступать «Камбаламба» пока неизвестно. По результатам первого тура станут известны названия команд, прошедшие во второй, а по прошествии обоих туров, 27-го января, - результаты.

Результаты фестиваля представляют из себя распределение по телевизионным лигам. Команды могут попасть: Высшая лига (Первый канал), Премьер-лига (Пермь), Дальневосточная лига (Сахалин), Международная лига (Минск), Первая лига (Тамбов) Международного союза Клуба Весёлых и Находчивых.

На фестиваль традиционно приезжают команды со всей России и не только. В этом году количество команд, приехавших на фестиваль, превышает 500.

«Камбаламба» выражает благодарность министерству молодежной политики Псковской области и министру молодёжной политики Псковской области – Дмитрию Яковлеву и председателю совета директоров ПАО «АВАР» - Дмитрию Мельникову.

