За год в Псковской области выявили нарушения почти на 90 тысячах га сельхозземель 

На площади 87,6 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель в Псковской области в 2025 году были выявлены нарушения, в основном это зарастание сорняками и кустарниками. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции исполняющий обязанности заместителя руководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Ольга Алексеева.
Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора
Если нарушения не устраняются в срок, инспекторы составляют протокол и направляют материалы в мировой суд. При неисполнении решения процесс повторяется, после чего документы передаются в уполномоченные органы для возможного изъятия участка.
Для предотвращения отчуждения проблемных участков ведомство направляет заявления о запрете регистрации прав в Росреестр. Такой запрет наложен на 302 земельных участка, что исключает их продажу или передачу до устранения нарушений.