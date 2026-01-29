За год в Псковской области выявили нарушения почти на 90 тысячах га сельхозземель 

На площади 87,6 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель в Псковской области в 2025 году были выявлены нарушения, в основном это зарастание сорняками и кустарниками. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции исполняющий обязанности заместителя руководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Ольга Алексеева.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

«Наша главная цель — вовлечение земель в оборот. Сначала мы идём по пути профилактики: выносим предостережения, направляем профилактические иски, даём собственникам шанс устранить нарушения. Более действенным инструментом остаются предписания — в 2025 году выдано 152 таких документа», — пояснила представитель ведомства.

Если нарушения не устраняются в срок, инспекторы составляют протокол и направляют материалы в мировой суд. При неисполнении решения процесс повторяется, после чего документы передаются в уполномоченные органы для возможного изъятия участка.

«Изъятие — это длительная процедура. Прямого немедленного изъятия быть не может. Мы сначала выдаём предписание, контролируем срок. Если нарушения устранены, земля возвращается в хозяйственный оборот, что и требуется. Если нет — идёт судебное разбирательство», — уточнила она.

Для предотвращения отчуждения проблемных участков ведомство направляет заявления о запрете регистрации прав в Росреестр. Такой запрет наложен на 302 земельных участка, что исключает их продажу или передачу до устранения нарушений.