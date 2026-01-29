Шесть нарколабораторий выявили в Псковской области за год

Шесть подпольный нарколабораторий обнаружили в Псковской области в 2025 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

Пять лабораторий выявили сотрудники УМВД, одну - УФСБ во взаимодействии с сотрудниками УМВД.

Лаборатории располагались на территориях Плюсского, Псковского и Новосокольнического Гдовского, Островского муниципальных округов области. Производимые ими наркотические средства и прекурсоры предназначались для реализации в других субъектах Российской Федерации.