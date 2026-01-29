 
Шесть нарколабораторий выявили в Псковской области за год

Шесть подпольный нарколабораторий обнаружили в Псковской области в 2025 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону. 

Пять лабораторий выявили сотрудники УМВД, одну - УФСБ во взаимодействии с сотрудниками УМВД. 

Лаборатории располагались на территориях Плюсского, Псковского и Новосокольнического Гдовского, Островского муниципальных округов области. Производимые ими наркотические средства и прекурсоры предназначались для реализации в других субъектах Российской Федерации.

«Таким образом, попытки организации данных предприятий не оказали непосредственного влияния на наркоситуацию в указанных округах и в регионе в целом. Оперативная обстановка в сфере незаконного оборота наркотиков по всей стране характеризуется преобладанием бесконтактной формы сбыта, осуществляемой с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», - уточнили в полиции.
 
