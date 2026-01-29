 
«Больше работать» не значит «больше зарабатывать»: как исправить системную ошибку в мышлении по отношению к учителям?

История с главой Печорского муниципального округа Валерием Зайцевым, который посоветовал учителю с низкой зарплатой «больше работать», на самом деле не про одного конкретного человека. Это про системную ошибку в мышлении, которая в России воспроизводится годами, заявила инвестиционный советник, основатель университета «Финансология» Юлия Кузнецова. 

«У нас действительно огромное количество людей, которые работают много. Учителя, врачи, воспитатели, сотрудники соцсферы — переработки для них давно стали нормой. Проблема в том, что в этой системе больше работать не означает больше зарабатывать. Доход не привязан ни к реальной нагрузке, ни к ответственности, ни к результату. Он привязан к фонду, нормативу, бюджету — и в этом месте разговор о «личных усилиях» просто теряет смысл», - сказала Юлия Кузнецова. 

Когда человеку говорят: «хочешь больше — работай больше», ему фактически предлагают взять на себя ответственность за то, что он не может изменить. Эксперт пояснила, что учитель не может повлиять ни на бюджет школы, ни на тарифную сетку, ни на приоритеты регионального финансирования. Но именно ему предлагают «поднажать», будто проблема в лени или недостаточной мотивации, пишет RuNews24.ru.

«Можно ли это исправить в ближайшее время? Честно — быстро нет. Повышение зарплат само по себе не решает проблему, если не меняется логика системы. Без реформ это либо разовая мера, либо рост нагрузки на бюджет с последующим откатом через инфляцию. Поэтому разговоры о «резком улучшении» чаще всего остаются на уровне обещаний», - пояснила эксперт. 

По мнению Юлии Кузнецовой, действительно изменить ситуацию может пересмотр самой модели оплаты труда. Переход от формального «отсидел часы» к оплате за результат, повышение эффективности государственных расходов, внедрение технологий, которые снижают бессмысленную нагрузку. И, что не менее важно, — уважительный разговор с людьми, без обесценивания их труда.

«Когда человек, работающий на износ, слышит в ответ «просто работай больше», это уже не про экономику. Это про разрыв между теми, кто принимает решения, и теми, кто на себе тянет систему», - заключила Юлия Кузнецова. 

