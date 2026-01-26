Рейтингомер: приговор за взятку, камера в СИЗО и прочие неприятности

Категорически всех приветствую! С вами Господин Рейтингомер — автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Погнали!

-5 Денис Волков

Фото: ГАИ МО МВД России «Новосокольнический»

Самую низкую отрицательную оценку минус пять получает бывший начальник новосокольнической ГИБДД Денис Волков, осужденный за взятку. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с применением статьи 73 УК РФ, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей и лишением права занимать определенные должности на госслужбе.

-4 Анастасия Повторейко

Минус четыре ставим главврачу Псковской инфекционки, депутату областного Собрания Анастасии Повторейко, обвиняемой в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной заинтересованности. В суде она признала вину, однако отрицает личную заинтересованность. По словам доктора, она оказалась заложницей ситуации — говорит, предпринятые ей действия были единственным способом расплатиться с долгами учреждения. Так или иначе, ходатайство Повторейко об изменении меры пресечения было отклонено — депутат осталась в СИЗО.

-3 Александр Милянтей

Фото: ФНС РФ

Минус три схлопотал замначальника УФНС России по Псковской области Александр Милянтей. Ранее сообщалось, что налоговика обвиняют в даче взятки. А намедни стало известно о новом эпизоде. В ходе обысков силовики сделали интересную находку — большое количество монет. По мнению экспертов, нумизматической ценности они не имеют, зато имеют инвестиционную ценность — порядка 3 млн рублей. Тонкость момента в том, что инвестиционные монеты и драгметаллы, согласно антикоррупционному законодательству, не подлежат обязательному отражению в декларациях чиновников. И как считает следствие, всё это — не простое совпадение, а тонкий расчет чиновника для сокрытия неких доходов от декларирования.

-2 Валерий Зайцев

Фото: Валерий Зайцев / «ВКонтакте»

Двойку со знаком минус заносим в дневник главы Печорского муниципального округа Валерия Зайцева. Причина — в активно обсуждаемом в социальных сетях ответе чиновника местному учителю. Тот пожаловался на зарплату в 12-14 тысяч рублей в месяц. На что глава муниципалитета посоветовал ему работать больше и заявил, что его предупреждали о маленькой зарплате. Такая рекомендация ожидаемо вызвала негативную реакцию со стороны пользователей соцсетей.

-1 Игорь Шатурный

Минус один отправляем в правительство Псковской области вице-губернатору, куратору жилищно-коммунальной сферы Игорю Шатурному. За коллапс в Плюсском округе отдувается врио министра строительства и ЖКХ, а заместитель главы региона, как обычно, «в домике». Чем молчать и не выходить в публичное пространство, может быть, господину Шатурному было бы лучше отправиться на котельную и самому взять в руки лопату? Ну хоть какая-то польза была б…

0 Надежда Васильева

Нейтральную оценку ноль получает руководитель псковского филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. По прогнозам наблюдателей и заявлениям членов «Единой России», она может войти в пятерку лидеров партийного списка на выборах в Псковское областное Собрание депутатов.

+1 Артур Гайдук

Плюс один заработал председатель регионального отделения «Яблока», депутат областного Собрания Артур Гайдук. Прокуратура обязала администрацию Новосокольнического района устранить нарушения по водоснабжению в одной из деревень. Ранее руководитель псковского «Яблока» обращался в око государево по поводу отсутствия там нормального водоснабжения.

+2 Сергей Николаев

Плюс два ставим временно исполняющему обязанности ректора Псковского государственного университета Сергею Николаеву. Так оцениваем мероприятия, организованные опорным вузом совместно с партнерами по случаю Дня российского студенчества. Прямо скажем: вышло всё креативно, познавательно, временами весело!

+3 Антон Мороз

Строчкой выше, на плюс три, расположился депутат Псковской городской Думы, вице-президент Национальной ассоциации строителей Антон Мороз. Благодаря ему в Пскове был организован яркий спортивный праздник — с презентацией нового для нас вида спорта - хоккея на траве и мастер-классом для юных футболистов с участием экс-звезд «Спартака» и «Зенита».

+4 Борис Елкин

Глава Пскова Борис Елкин получает плюс четыре за поддержанное многими горожанами решение не снимать уличные украшения до конца зимы. Продлевая зимнюю сказку, псковские власти исходили из того, что «волшебное послевкусие должно оставаться с нами как можно дольше». Так что пушистые гирлянды, сияющие огни и уютное мерцание на улицах и площадях будут радовать горожан с туристами и дальше.

+5 Антон Дымов

Максимально высокую оценку плюс пять заслужил руководитель ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов. Плановые показатели по подключенным домовладениям в Псковской области по итогам минувшего года перевыполнены. Подключено порядка 3 тысяч 300 домовладений. Об этом шла речь на встрече руководителя компании с губернатором Михаилом Ведерниковым, который дал работе газовиков положительную оценку и обсудил планы на ближайшую перспективу.

Это был очередной обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю - теперь уже в феврале!