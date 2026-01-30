В Пскове выделили деньги на ремонт двух фонтанов и памятника Ольге

Изменения в бюджет Пскова приняли депутаты Псковской городской Думы на очередной сессии 30 января, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Что касается бюджета 2026 года, то доходная часть у нас уменьшается на 2 400 рублей по уведомлениям из вышестоящего бюджета. Расходная часть у нас составит 8 385 433,4 тысячи рублей. Расходная часть у нас увеличивается на 97 млн 432,1 тысячи рублей», - доложила начальник финансового управления администрации города Тамара Винт.

Дефицит увеличивается на 97 млн 434,5 тысячи рублей и составит 4,3%, что соответствует требованиям Бюджетного кодекса.

«Расходная часть, с учетом внесенных изменений, у нас составит 8 млрд 492 млн 785 тысяч рублей. Я остановлюсь на основных моментах. Согласно законопроекту, принятому Псковским областным Собранием депутатов, увеличивается норматив по заработной плате как выборным, так и муниципальным служащим», - пояснила Тамара Винт.

Что касается дополнительных средств, то управление городского хозяйства выделяет 3 миллиона на возмещение затрат по содержанию систем коммунальной структуры, 2,5 миллиона на ликвидацию несанкционированных свалок, более 24 миллионов на выполнение работ по благоустройству мемориала защитникам Отечества на кладбище «Крестовское», 3 миллиона рублей на ремонт фонтана у гостиницы «Рижская». Также на ремонт памятника княгине Ольге, ремонт фонтана в Ботаническом саду и на проведение государственной историко-культурной экспертизы.