Общество

Памятник княгине Ольге в центре Пскова планируют восстановить к следующему лету

Глава города Пскова Борис Елкин прокомментировал состояние памятника княгине Ольге на Октябрьской площади в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Поскольку это объект культурного наследия, вопрос его очистки или ремонта нужно прорабатывать и планировать. Мы сейчас разрабатываем проектную документацию на ремонт. На следующий год он у нас запланирован. Бюджета пока нет, но мы пока просто суммы не понимаем. Мы знаем о проблеме, понимаем, что нужен ремонт», - сказал Борис Елкин.

Глава города уточнил, что к следующему лету памятник планируют восстанавливать. «Действительно, он уже в плохом состоянии», - заключил гость студии.