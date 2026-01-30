От математики до кораблестроения - какие дисциплины выбирают участники олимпиады «Звезда» из Псковской области

В Пскове и Великих Луках проходит заключительный этап многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», которая уже несколько лет проводится во многих регионах страны. В Псковской области организаторами масштабного проекта выступили региональное отделение Союза машиностроителей России и Псковский государственный университет. В этом году олимпиада собрала рекордное количество участников.

Об успехах псковских школьников, сложных предметах, которые они выбирают, а также о том, какие профориентационные мероприятия реготделения СоюзМаш помогают в подготовке инженерных кадров, Псковская Лента Новостей узнала у организаторов олимпиады.

Проверка знаний

Заключительный этап многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» проходит на площадках ПсковГУ и великолукских школ. В нем принимают участие 424 школьника из Псковской области. Это учащиеся 5-11 классов. Они проверяют свои знания по 19 направлениям - от техники и естественных наук до современных технологий. В первые дни олимпиады школьники в очном режиме выполняли задания по истории, технологии материалов и русскому языку. В ближайшие дни состоится олимпиада по биотехнологии и естественным наукам.

«Олимпиада такого уровня - это не только шанс получить льготы при поступлении в вузы, но и возможность проверить глубину своих знаний», - отметил куратор Псковского регионального отделения СоюзМаш, депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

По его словам, очень важно вовлекать школьников в технические соревнования.

«Олимпиада «Звезда» помогает детям проявить свои силы, попробовать себя в реальных инженерных задачах, получить первый опыт самостоятельных решений. Для многих участие становится шагом к будущей профессии, а иногда – отправной точкой больших проектов», - подчеркнул куратор реготделения СоюзМаш.

Как и в других регионах страны, олимпиада в Псковской области состоит из двух туров. Первый - отборочный - проходил в декабре.

«Дети могли участвовать в нем и очно, приходя на площадки проведения олимпиады, и заочно, выполняя задания в интернете. В этом году 1200 школьников приняли участие в отборочном этапе очно», - сообщила руководитель аппарата регионального отделению Союза машиностроителей России Елена Бударина.

Большинство очных участников олимпиады - великолучане. Организаторы благодарят за помощь в проведении этого этапа Министерство по образованию Псковской области, управление образования Великих Лук, а также учителей школ, в которых проходят этапы олимпиады.

Интерес к сложному

Площадками для проведения очного отборочного этапа также стали ПсковГУ в областном центре, филиал вуза и школы в Великих Луках. Многие ребята приходили на площадки мероприятия не один раз, так как писали олимпиаду сразу по нескольким дисциплинам.

«Есть дети, которые выбирают максимальное количество предметов. Например, девятиклассница из Опочки писала олимпиаду по 10 предметам, и по всем набрала достаточно баллов для участия в заключительном этапе», - сообщила Елена Бударина.

Помимо традиционных дисциплин, входящих в школьную программу, многие учащиеся выбирают специализированные предметы - такие, как биотехнологии, технологии материалов, машиностроение, технологии кораблестроения и водного транспорта, информационная безопасность, химические технологии, экологическая безопасность.

«Это очень интересно, но очень сложно. Чтобы написать олимпиаду по этим предметам, нужно дополнительно заниматься, искать информацию. Этому в школе не учат. Такие предметы выбирают дети увлеченные, которые любят заниматься самостоятельно. Конечно, учителя им в этом тоже помогают, потому что даже талантливым школьникам нужна поддержка. Я разговаривала с детьми. Например, к олимпиаде по биотехнологии ребенка готовил учитель биологии», - рассказала Елена Бударина.

Пока школьников, которые выбирают специализированные инженерные предметы немного: в заключительный этап по предмету «химические технологии» прошли три ученика и 14 - по дисциплине «биотехнологии». Но организаторы надеются, что год от года их будет больше. «Никто не говорит, что русский язык и математика не нужны. Но мы надеемся, что сможем популяризировать и другие предметы, и будет больше участников в инженерных направлениях», - заметила руководитель аппарата реготделения Союза машиностроителей.

Проявить себя

Заключительный этап олимпиады, помимо теоретической части в виде тестов, включает в себя и практическую часть. Например, выполняя задания по истории, школьники должны написать эссе или рассказать, что изображено на картине и с какими реальными историческими событиями может быть связан ее сюжет.

Очное написание олимпиады завершится 28 марта. Задания по ряду дисциплин можно будет выполнить онлайн (экономика, психология, международные отношения, перевод и переводоведение и право) - с 1 февраля по 1 марта. «Есть график. Один день - на один или два предмета», - пояснила Елена Бударина.

О результатах говорить пока рано, но, как отметила соорганизатор, по некоторым предметам уже есть «хорошие сильные работы». Школьники, набравшие наибольшее количество баллов, будут награждены на уровне региона. Они получат дипломы и памятные подарки.

«Мы стараемся, чтобы как можно больше заинтересованных школьников находили возможность проявить себя. Ведь именно из таких увлечённых ребят вырастают инженеры, разработчики, учёные – те, кто завтра будут создавать новые технологии и развивать регион»,- отметил Александр Козловский.

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» - не единственное мероприятие по профориентации школьников и студентов, которое проводит региональное отделение СоюзМаш. Например, ежегодно в регионе проходит акция «Неделя без турникетов», которая позволяет школьникам и студентам увидеть реальные производственные процессы, познакомиться с технологиями и попробовать себя в роли специалистов разных направлений. Также проводятся просветительские уроки в школах, конкурсы рационализаторов и изобретателей и другие мероприятия для повышения интереса школьников и студентов к инженерно-техническим специальностям.

Светлана Синцова

Фото из ТГ-канала Александра Козловского