Работу профсанатория «Голубые озёра» обсудили в Псковском облсовпрофе

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов провёл совещание с руководителем профсоюзного санатория «Голубые озёра» Ларисой Семашко, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

Участники обсудили предварительные итоги работы учреждения в 2025 году, а также планы развития на 2026 год. Отмечена положительная динамика по загрузке санатория. Данная тенденция на рост количества отдыхающих сохраняется в текущем году.

«Поставлена задача работать над структурой загрузки в сторону увеличения отдыхающих членов профсоюза и коммерческой составляющей. Обсудили предложения по совершенствованию системы оплаты труда и параметры индексации заработных плат работников. После окончательных расчётов ключевые параметры будут утверждены и доведены до руководства санатория. Принято к рассмотрению Совета учредителей ряд кадровых предложений. Отмечаю, что санаторий уверенно вошёл в 2026 год, работает стабильно, на развитие», – прокомментировал итоги совещания Игорь Иванов.

