Наталия Соколова: Травля – это болезнь коллектива, а не жертвы или агрессора

Возможные решения проблемы буллинга в школах назвала уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«Дети могут "разрулить" ситуацию только с вмешательством взрослого. Самому очень сложно. Ты можешь оказаться в еще худших условиях. Нужно рассказать взрослым, он сможет прервать эту цепочку. Стоит ли менять класс или школу? Иногда приходится говорить, что да. Травля – это болезнь коллектива, это не проблема жертвы или агрессора», – сказала Наталия Соколова.

Она подчеркнула, что для разрешения ситуации с травлей не должно быть карательных мер.

«В буллинге – одна сторона не хочет этого процесса, а другая наслаждается уничижением. Как человека демотивировать на это? Чтобы ему это стало неинтересно? Это не должны быть карательные меры. Должен быть длительный разбор полетов. Длительный в качестве анализа, но не в качестве решения. Пробуйте не замечать, так говорят психологи. Не провоцировать агрессора очень сложно. Уходить в сторону, показать слабость – не каждый на это согласится. Есть методики и технологии, даже взрослых учат говорить некоторые слова. Я детям говорю, что помимо агрессора и жертвы есть наблюдатели, важно, чтобы один из наблюдателей перешел в активную фазу. Чтобы он взял ребенка, которого обижают, отвел в сторону. Но дети говорят, что боятся того, что тогда они станут жертвой травли», – добавила Наталия Соколова.