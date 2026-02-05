 
Общество

«Гайд-парк»: Евгений Васильев о депутатской работе на территории округа №6 

Слушайте сегодня, 5 февраля, в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) новый выпуск программы «Гайд-парк». В гостях у ведущей Любови Кузнецовой - депутат Псковской городской Думы по округу №6, главный врач Псковской областной клинической детской больницы Евгений Васильев. Он ответит на вопросы, связанные с депутатской деятельностью в округе. 

Почему после контрольных выездов на территорию одномандатных округов с участием главы Пскова и самих депутатов вопросы решаются эффективнее и быстрее? Насколько жители 6-го округа готовы участвовать в ТОСах? С какими вопросами к Евгению Васильеву чаще всего обращаются избиратели? 

Об этом и не только — в 12.04. Как обычно, видеотрансляцию из студии можно посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

