Михаил Ведерников наградил скульптора Виталия Шанова медалью княгини Ольги

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил российского скульптора Виталия Шанова медалью княгини Ольги, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Награду художник получил за значительный вклад в сохранение историко-культурного наследия Псковской области и развитие отечественного искусства.

Виталий Шанов — член Московского союза художников. Многие его работы украшают Псковскую область. В гдовской деревне Самолва установили мемориал «Александр Невский с дружиной», в Печорах — въездной знак и памятник бабушке, защищавшей церковь, а также памятник «Собор Псково-Печерских святых».

В прошлом году на привокзальной площади аэропорта Пскова открыли памятник святой равноапостольной княгине Ольге, чьё имя носит воздушная гавань региона.

«Благодарю Виталия Дмитриевича за вклад в развитие Псковской области, укрепление исторической памяти и культуры региона», - выразил признательность Виталию Шанову губернатор.