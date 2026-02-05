В Пустошке почтили память дипломата Дмитрия Вишернева

В преддверии Дня дипломатического работника в Пустошке прошла церемония памяти первого секретаря посольства России в Абхазии Дмитрия Вишернева, трагически погибшего при исполнении служебных обязанностей в 2013 году. Мероприятие состоялось по инициативе представительства Министерства иностранных дел России в Пскове при поддержке администрации Пустошкинского округа и участников всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Об этом сообщили в представительстве МИД.

Фото здесь и далее: представительство МИД России в Пскове / «ВКонтакте»

В ходе митинга собравшиеся провели траурную панихиду, вспоминали совместную работу с дипломатом, передали его матери Лидии Вишерневой благодарность за воспитание сына.

Дмитрий Вишернев начал свой дипломатический путь в представительстве в 2001 году. В 2004-2009 годах – третий секретарь, второй секретарь посольства России в Белоруссии. С 2009 года он работал в посольстве России в Абхазии (второй секретарь, первый секретарь).