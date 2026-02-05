В Пскове осталось несколько мест на женскую банную церемонию «Зимние сказки»

До уникальной женской банной церемонии «Зимние сказки» в банном комплексе «Гельдт» осталось всего несколько дней, а количество свободных мест стремительно сокращается.

Видео: «Гельдт»

Мероприятие пройдёт 7 февраля в 17:30 и обещает стать настоящим путешествием в мир тишины, мягкого света и внутреннего покоя. Это не просто баня — это медитативный ритуал, наполненный образами русской зимы: тихой метели, потрескивающих дров, аромата хвои и душевного тепла.

Участниц ждёт камерная атмосфера, созданная специально для женщин, желающих отключиться от суеты, погрузиться в себя и насладиться моментом. Программа вечера включает:

приветственное чаепитие с уютной беседой;

три захода в парную с парением дубовыми вениками и элементами медитации;

мастер-класс по созданию ароматического саше — каждое станет личным талисманом вечера и уйдёт с вами домой;

русское СПА;

тёплое, мягкое завершение церемонии, чтобы вышли вы не просто чистыми, а обновлёнными.

Стоимость участия — 6000 рублей. Количество мест строго ограничено — организаторы хотят сохранить интимность и качество каждой детали.

Приобрести билеты и получить подробности можно: на ресепшн бани «Гельдт» (город Псков, улица Милицейская, дом 16) или по телефону: 33-17-05.

