В Пскове осталось несколько мест на женскую банную церемонию «Зимние сказки»

До уникальной женской банной церемонии «Зимние сказки» в банном комплексе «Гельдт» осталось всего несколько дней, а количество свободных мест стремительно сокращается.
Видео: «Гельдт»
Мероприятие пройдёт 7 февраля в 17:30 и обещает стать настоящим путешествием в мир тишины, мягкого света и внутреннего покоя. Это не просто баня — это медитативный ритуал, наполненный образами русской зимы: тихой метели, потрескивающих дров, аромата хвои и душевного тепла.
Участниц ждёт камерная атмосфера, созданная специально для женщин, желающих отключиться от суеты, погрузиться в себя и насладиться моментом. Программа вечера включает:
- приветственное чаепитие с уютной беседой;
- три захода в парную с парением дубовыми вениками и элементами медитации;
- мастер-класс по созданию ароматического саше — каждое станет личным талисманом вечера и уйдёт с вами домой;
- русское СПА;
- тёплое, мягкое завершение церемонии, чтобы вышли вы не просто чистыми, а обновлёнными.
Стоимость участия — 6000 рублей. Количество мест строго ограничено — организаторы хотят сохранить интимность и качество каждой детали.
Приобрести билеты и получить подробности можно: на ресепшн бани «Гельдт» (город Псков, улица Милицейская, дом 16) или по телефону: 33-17-05.
