Общественная комиссия посетила СИЗО-1 Псковской области для проверки условий содержания

Новый председатель Общественного совета при УФСИН России Иван Патлач и члены Общественной наблюдательной комиссии Псковской области Алексей Зацепов и Ольга Шатова посетили СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: Пресс-служба УФСИН по Псковской области

Визит состоялся в этом году впервые с целью знакомства с руководством учреждения и проверки условий содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Представители общественности ознакомились с различными помещениями, включая камеры режима содержания, карцеры, ШИЗО и столовую. Поездку сопровождали помощник начальника управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе Вячеслав Иванов и начальник СИЗО-1 Тимур Джалилов.

Во время обхода члены ОНК провели индивидуальные беседы с содержащимися лицами, выясняя наличие жалоб об условиях содержания. Также они организовали прием по личным вопросам.

По итогам визита состоялось рабочее совещание, на котором стороны обсудили существующие проблемы и наметили пути их решения.