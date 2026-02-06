Чем угрожает малоподвижный образ жизни, разъяснила эксперт

Малоподвижный образ жизни угрожает здоровью каждого четвёртого жителя планеты. Директор бренда биодобавок AcademicLab Елена Наумова рассказала, как сидячий образ жизни влияет на опорно-двигательный аппарат, сердце, обмен веществ и психику, провоцируя остеопороз, атеросклероз, ожирение и депрессию.

Изображение сгенерировано нейросетью

Опорно-двигательная система

Мышцы. Если человек не использует их регулярно, они постепенно теряют силу. При сидячем образе жизни в первую очередь это коснется мышц тазового дна, задней поверхности бедер, ягодиц, спины.

Позвоночник. Мышцы спины расслабляются и не поддерживают позвоночный столб, из-за чего на него увеличивается нагрузка, особенно сильно — при неправильной осанке. Это со временем вызывает боли в спине и шее и способствует развитию остеохондроза.

Кости. Отсутствие регулярной нагрузки на костную ткань может привести к уменьшению костной массы, увеличивая риск развития остеопороза.

Сердечно-сосудистая система

Ухудшение работоспособности сердца. Из-за гиподинамии снижается эффективность работы сердца, уменьшается венозный возврат крови, снижается сердечный выброс.

Повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний. Отсутствие регулярной физической активности увеличивает вероятность развития гипертонии и атеросклероза, пишет RuNews24.ru.

Нарушения кровообращения из-за мышечной атрофии, что вызывает, например, варикозное расширение вен.

Одышка и учащённое сердцебиение при минимальной физической нагрузке.

Обмен веществ

Замедление обмена веществ. Низкая мышечная нагрузка ослабляет интенсивность энергетического обмена.

Дисбаланс в усвоении белков, жиров и углеводов, что может привести к избыточному весу и ожирению.

Ухудшение работы инсулина. Возрастает вероятность появления инсулинорезистентности.

Психическое состояние

Ухудшение эмоционального состояния. Увеличение уровня стресса и тревожности. Риск развития депрессии, тревожных состояний и других психических заболеваний. Негативное воздействие на когнитивные функции — память, концентрацию внимания.

При гиподинамии в организме могут накапливаться разные вещества, а также происходить нарушения в выработке гормонов.

Жир

Гиподинамия способствует усиленному накоплению жировых отложений, что может привести к ожирению и накоплению висцерального жира вокруг внутренних органов.

Холестерин

Длительное ограничение активности ухудшает состояние сосудов. Замедляется кровообращение, снижается активность липопротеиновой липазы, меняется липидный профиль: уровень «плохого» холестерина повышается, а «хорошего» — снижается, что создаёт условия для формирования атеросклеротических бляшек.

Молочная кислота

При дефиците кислорода молочная кислота может накапливаться в мышцах, что приводит к закислению мышечной ткани, боли, жжению, слабости и болезненным движениям.

Гормоны

Недостаток двигательной активности вызывает нарушение гормонального баланса. При гиподинамии может повышаться уровень провоспалительных цитокинов, связанных с развитием ожирения и инсулинорезистентности.