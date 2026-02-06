На этой неделе региональное министерство здравоохранения сообщило: в Пскове будет единая стоматологическая служба. В областной столице объединяют три поликлиники, где лечат зубную боль взрослым и детям. Для чего это делается, какие изменения повлечет для врачей и пациентов и кто встанет у руля головного учреждения и его структурных подразделений, выясняла обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

Один плюс два

В Псковской области продолжается системное укрупнение учреждений здравоохранения. Ранее муниципальные поликлиники объединили в несколько больших «кустов», к областной больнице присоединили городские в Пскове и в Великих Луках, слили два оставшихся на всю область роддома в этих же двух городах, обе инфекционки.

Теперь пришла пора стоматологической службы. Пока только внутри Пскова. На данный момент конфигурация выстраивается следующая. К областной стоматологии на улице Юбилейной на правах структурных подразделений присоединяются городская стоматология для взрослых с Октябрьского проспекта и ее детское отделение с Сиреневого бульвара.

«Стоматологические услуги очень востребованы, а вопрос записи к стоматологам один из самых популярных у наших граждан. Мы должны отвечать этому запросу и совершенствовать стоматологическую помощь, это возможно, объединив усилия и ресурсы», - так обосновала необходимость реорганизации министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко во время встречи с врачами 4 февраля.

За соблюдением трудовых прав работников будет следить профсоюз, появится рабочая группа для выработки единого коллективного договора.

Целью изменений заявлено «объединение усилия для совершенствования стоматологической помощи жителям в соответствии с современными стандартами, порядками и клиническими рекомендациями».

Что это значит в реальной жизни?

Крепкое право

Сейчас стоматология на Октябрьском проспекте обслуживает взрослых жителей центра города и Запсковья. Детское отделение на Сиреневом бульваре, соответственно, всех детей областного центра. К поликлинике на улице Юбилейной прикреплены взрослые с Завеличья, и по заявлению к ней могут приписаться жители области, в том числе из Псковского муниципального округа. Жители Пскова тоже могут приходить к врачу не по прописке, например, с Октябрьского проспекта на Юбилейную, но для этого нужно тоже писать заявление на прикрепление и подтверждать его каждый год, что связано с особенностями финансирования учреждений здравоохранения.

Ожидается, что после реорганизации порядка станет больше. Никакой беготни с заявлениями, все три стоматологии станут одним учреждением. Горожане смогут выбирать, куда удобнее прийти, жители области по-прежнему сохранят право на прикрепление.

Юридически объединение состоится под крышей областной стоматологии на улице Юбилейной.

«Будет общий колл-центр, и пациент без проблем сможет взять номерок туда, где окажется свободное место. Появится экономия на укрупненных централизованных закупках, - рассказывает об изменениях Владимир Бируля, главный врач областной стоматологической поликлиники. - Возьмем лучшее от всех учреждений, например, в городской поликлинике есть имплантолог, которого нет у нас, зато мы обладаем цифровыми технологиями для протезирования зубов».

Как и его сотрудники, главврач узнал о грядущих изменениях в минувшую среду, 4 февраля. По обсуждению трудовых вопросов будет собираться согласительная комиссия.

«Для врачей, медицинских сестер и санитарок ничего не изменится, все, как работали, так и продолжат работать, - заверяет доктор. - Сокращения? Боже упаси, нам еще набирать надо! Уже готовим заявки на выпускников медвузов, которые теперь должны пройти обязательную трехлетнюю отработку перед поступлением в ординатуру».

Владимир Бируля подчеркивает, что реорганизация должна решить сразу несколько задач. Это удовлетворение спроса населения на стоматологические услуги с расширением зон обслуживания. Повышение квалификации медиков, что позволит внедрять современные технологии лечения. Оптимальное использование ресурсов и повышение эффективности работы учреждений.

«К решению о необходимости слияния мы пришли в поиске актуальных методов организации работы, - поясняет руководитель. - В конечном счете, должно повыситься качество стоматологической помощи при оптимизации расходов и финансовой стабильности учреждения».

Все остаются на своих местах

Детской стоматологией будет руководить Александра Гольвих, главный внештатный детский стоматолог Псковской области. На филиале для взрослых на Октябрьском проспекте останется Марина Черных, из главного врача самостоятельной поликлиники она превращается в руководителя структурного подразделения.

«С Владимиром Бирулей мы давно сотрудничаем, никакого соперничества нет, - заверяет Марина Черных. - Детскую стоматологию мы за последние пять лет подняли на достаточно хороший уровень, вырастили прекрасные кадры. За Александру Гольвих я, честно говоря, очень рада, она показала эффективность своей работы, это наш кадровый резерв, пришла пора расти. Можно сказать, мы организуемся в дружной компании».

Прошедшее недавно в Псковской области объединение «обычных» районных поликлиник в большие «кусты», было связано, в том числе, с кадровым дефицитом. В регионе острая нехватка врачей, в особенности узких специалистов. Поэтому какой-нибудь один эндокринолог на три муниципалитета теперь обслуживает их население на законном основании. То есть одна из причин укрупнения — распределение скудного ресурса на всех.

Марина Черных заверяет, что в стоматологии ситуация иная. Зарплаты на приличном уровне, поэтому специалист стоит у каждого кресла. Она подтверждает слова Владимира Бирули, что обойдется без сокращений, и надеется, что консолидация ресурсов позволит направить их на ремонт и оснащение новых кабинетов, то есть на создание дополнительных рабочих мест.

«Для уже работающих врачей ничего не изменится, все останутся на своих местах. Сотрудники спокойно восприняли известие о реорганизации, думаю, резонанса не будет, - полагает доктор Черных. - Зато мы для пациентов сможем «плюшечки» сделать, вроде единого колл-центра».

Если все пройдет, как задумано, пациентам, по большому счету будет без разницы, как станет называться поликлиника, куда десятки тысяч горожан приносят свою зубную боль. Лишь бы справлялись с ней хорошо.

Юлия Магера